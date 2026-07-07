Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Грядка
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Прем'єр Чехії: Україна впевнено просувається на шляху до вступу в ЄС

Прем'єр Чехії: Україна впевнено просувається на шляху до вступу в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 13:55
Вступ України в ЄС — прем'єр Чехії зробив заяву
Андрей Бабіш. Фото: REUTERS/Marton Monus

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Україна впевнено просувається на шляху до членства в Європейському Союзі. Країна виконує всі необхідні умови для членства в ЄС.

Про це Андрей Бабіш сказав у кулуарах саміту НАТО, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець. 

Членство України в ЄС

Бабіш заявив, що що обговорював із главою українського уряду Юлією Свириденко питання переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. За його словами, відкриття кластерів є частиною процесу євроінтеграції України та свідчить про поступ у переговорах.

"Я зустрічався з вашим прем'єр-міністром, і ми говорили про кластери. Це веде до вступу України в ЄС, тож це на правильному шляху", — сказав чеський прем'єр.

Він також висловив переконання, що Україна рухається правильним шляхом до вступу в ЄС, продовжуючи виконувати необхідні умови для просування переговорного процесу.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Україна очікує швидкого відкриття нових кластерів переговорів з ЄС. За його словами, наступні п'ять кластерів будуть відкриті найближчим часом. 

Водночас Фрідріх Мерц заявив, що наразі Україна може стати лише асоційованим членом ЄС. Він вважає, що наша держава не може бути повноправним членом під час війни.

Чехія Україна ЄС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації