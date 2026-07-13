Эксперт перечислил достоинства Терехова как возможного премьер-министра

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов обладает достаточным уровнем компетенции, чтобы возглавить правительство. По мнению футуролога Виталия Кулика, он уже вышел за рамки роли главы общины и стал политическим лидером национального масштаба. Опыт Терехова может оказаться востребованным не только на местном, но и на общегосударственном уровне.

Об этом эксперт Виталий Кулик заявил в эфире программы Ранок.LIVE в понедельник, 13 июля

Эксперт оценил шансы Терехова возглавить правительство

Футуролог Виталий Кулик считает, что мэр Харькова Игорь Терехов обладает достаточным уровнем компетенции для работы на посту премьер-министра. По его мнению, глава города уже стал политическим лидером национального масштаба.

По словам Кулика, Терехов обладает широким кругом знаний, навыков и управленческого опыта, а уровень его компетенции уже выходит за рамки работы мэра.

"Это человек с достаточно широким кругом знаний, умений и навыков. И на самом деле компетенцию мэра он давно уже перерос. То есть это человек национального масштаба и настоящий политический лидер, который практически будет определять... Он входит в десятку лидеров Украины. И на него смотрят другие общины", — отметил эксперт.

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Кулик пояснил, что Терехову удалось систематизировать работу прифронтового мегаполиса. Кроме того, по его словам, мэр имеет четкое видение реиндустриализации, создания рабочих мест, развития кластерной экономики, территориального планирования, продовольственной безопасности и бюджетной децентрализации.

В то же время футуролог подчеркнул, что другие украинские общины уже ориентируются на опыт Харькова, в частности в вопросах устойчивости и безопасности. По его мнению, этот опыт может быть востребован как на уровне правительства, так и в государственной политике в целом.

Новини.LIVE сообщали, что 12 июля 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Харькова Игорь Терехов обсудили ключевые задачи государства в условиях войны и развитие прифронтового города. В ходе встречи речь шла о поддержке населения, развитии промышленности, энергетической устойчивости и социальной политике. Терехов подчеркнул, что государственные решения должны укреплять экономику, повышать благосостояние граждан и способствовать возвращению украинцев домой.

Новини.LIVE также сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов рассматривается в числе возможных кандидатов на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, комментируя предстоящую «перезагрузку» Кабинета министров. По его словам, окончательного кандидата на пост главы правительства пока нет.