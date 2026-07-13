Експерт назвав переваги Терехова як можливого прем'єра

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов має достатній рівень компетенції, щоб очолити уряд. На думку футуролога Віталія Кулика, він уже вийшов за межі ролі керівника громади та став політичним лідером національного масштабу. Досвід Терехова може бути затребуваний не лише на місцевому, а й на загальнодержавному рівні.

Про це експерт Віталій Кулик заявив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 липня

Експерт оцінив шанси Терехова очолити уряд

Футуролог Віталій Кулик вважає, що міський голова Харкова Ігор Терехов має достатній рівень компетенції для роботи на посаді прем'єр-міністра. На його думку, очільник міста вже став політичним лідером національного масштабу.

За словами Кулика, Терехов володіє широким колом знань, навичок і управлінського досвіду, а рівень його компетенції вже виходить за межі роботи міського голови.

"Це людина з достатньо широким колом знань, вмінь і навичок. І насправді компетенція мера — він давно вже її переріс. Тобто це людина національного масштабу і справжній політичний лідер, який практично буде визначати... Він входить у цю десятку лідерів в Україні. І на нього дивляться інші громади.", — зазначив експерт.

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Кулик пояснив, що Терехову вдалося систематизувати роботу прифронтового мегаполіса. Крім того, за його словами, міський голова має чітке бачення реіндустріалізації, створення робочих місць, розвитку кластерної економіки, просторового планування, продовольчої безпеки та бюджетної децентралізації.

Водночас футуролог наголосив, що інші українські громади вже орієнтуються на досвід Харкова, зокрема у питаннях стійкості та безпеки. На його думку, цей досвід може бути затребуваний як на рівні уряду, так і в державній політиці загалом.

Новини.LIVE інформували, що 12 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський і міський голова Харкова Ігор Терехов обговорили ключові завдання держави в умовах війни та розвиток прифронтового міста. Під час зустрічі йшлося про підтримку населення, розвиток промисловості, енергетичну стійкість і соціальну політику. Терехов наголосив, що державні рішення мають зміцнювати економіку, підвищувати добробут громадян і сприяти поверненню українців додому.

Новини.LIVE також писали, що міського голову Харкова Ігоря Терехова розглядають серед можливих кандидатів на посаду прем'єр-міністра України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи майбутнє "перезавантаження" Кабінету Міністрів. За його словами, остаточного кандидата на посаду глави уряду наразі немає.