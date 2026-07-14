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Головна Новини дня Корецький, Федоров і Шмигаль: нардеп назвав кандидатів на пост глави Кабміну

Корецький, Федоров і Шмигаль: нардеп назвав кандидатів на пост глави Кабміну

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 23:52
Нардеп заявив, що претендентами на пост глави Кабміну є Корецький, Шмигаль та Федоров
Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Народний депутат Володимир Крейденко заявив, що основними претендентами на посаду прем'єр-міністра України є Сергій Корецький, Михайло Федоров та Денис Шмигаль. За його словами, 15 липня депутати фракції "Слуга народу" заслухають кожного з них, перш ніж визначитися з підтримкою.

Про це Крейденко заявив в ефірі "Вечір.LIVE".

Що відомо про боротьбу за посаду глави уряду України

"Зараз це Корецький, Федоров і Шмигаль. Хто з них матиме переконливіші аргументи та забезпечить підтримку монобільшості, через праймеріз, через підняття рук ми зможемо визначитися, кого з цих кандидатів підтримаємо", — сказав нардеп.

Водночас він зазначив, що мера Харкова Ігоря Терехова серед кандидатів, яких планують заслухати на засідання фракції, наразі немає. Однак Крейденко не виключає, що він з'явиться.

"Я Терехова не бачив на завтрашньому засіданні в списках. Можливо його додадуть... Питання в тому, що ці три кандидати (Корецький, Федоров і Шмигаль — Ред.) мають право презентувати свою програму і мають право претендувати на цю посаду, бо управлінський і антикризовий досвід є у всіх кандидатів... Завтра буде доволі жвава дискусія", — зазначив нардеп.

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Також Крейденко не виключив, що до моменту засідання можуть з'явитися й інші претенденти на посаду глави уряду, яких ще не озвучили.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 липня Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, чим звільнила весь уряд. Рішення підтримали 258 народних депутатів.

Також ми писали, що за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, новим прем'єр-міністром країни буде призначено Сергія Корецького. Водночас деяких осіб звільнять з посад.

Кабінет міністрів ефір Новини.LIVE Сергій Корецький
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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