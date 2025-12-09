Анні Скороход обирають запобіжний захід — нардепка зробила заяву

Анна Скороход. Фото: кадр з відео

Народній депутатці Анні Скороход у вівторок, 9 грудня, суд обирає запобіжний захід. Її підозрюють у підбурюванні до хабаря за санкції Ради національної безпеки і оборони проти конкурентів.

Запобіжний захід Анні Скороход

Нардепка заявила, що не погоджується з "казкою", яка викладена в справі.

"Я прошу, щоб всі люди в Україні бачили, як проходить судове засідання. Категорично наполягаю на публічному розгляді, оскільки ті матеріали, які були викладені в соцмережах, а також в мережі Інтернет, не відповідають дійсності", — каже вона.

За її словами, представники НАБУ під час проведення обшуку опублікували фото, які не стосуються справи.

Прокурор просить про заставу в розмірі понад 10 мільйонів гривень.

Що передувало

Нагадаємо, НАБУ і САП разом із СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала Скороход. Правоохоронці оголосили підозру нардепці та її спільнику.

Згодом НАБУ показало відео, на якому Скороход вимагає хабар в обмін на санкції РНБО проти конкурентів.

А нещодавно ВАКС обрав запобіжний захід спільнику нардепки. Йдеться про тримання під вартою з можливістю внесення 4,5 млн грн застави.