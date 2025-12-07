Відео
Головна Новини дня ВАКС обрав запобіжний захід посібнику нардепки Скороход — деталі

ВАКС обрав запобіжний захід посібнику нардепки Скороход — деталі

Дата публікації: 7 грудня 2025 17:28
Суд обрав запобіжний захід посібнику нардепки Анни Скороход
Затримання нардепа Скороход. Фото: САП/Facebook

Вищий антикорупційний суд назначив захід у вигляді тримання під вартою посібнику народної депутатки України Анни Скороход. Учасник злочинної групи, яка діяла спільно з нардепом, має можливість внесення 4,5 млн грн застави.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у неділю, 7 грудня.

Посібник Скороход під вартою

Слідчий суддя ВАКС 07 грудня 2025 року задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП. Він застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави до посібника Скороход. 

"У межах досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної групи запропонували підприємцю за $250 тисяч вирішити питання щодо застосування санкцій до компанії-конкурентки", — повідомив САП.

ВАКС обрав запобіжний захід посібнику нардепки Скороход — деталі - фото 1
Допис САП у Facebook. Фото: скриншот

У разі внесення застави посібнику народної депутатки України Анни Скороход буде треба прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом. Також він не зможе відлучатися за межі Тернополя без дозволу детектива, прокурора або суду. Нарешті, йому буде треба здати свій паспорт для виїзду за кордон та  носити електронний засіб контролю.

"Особи переконували, що мають можливість забезпечити прийняття санкційних рішень через посадових осіб органів державної влади, зокрема РНБО. "Гарантом" прийняття такого рішення була народна депутатка", — нагадав САП. 

Після сплати частини коштів, $125 тисяч, "клієнт" отримав запевнення, що ці гроші отримають посадовці РНБО, але цього не відбулося і, відповідно, не було ухвалено потрібне рішення про санкції.

Нагадаємо, що НАБУ та САП спільно з СБУ повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку очолювала народна депутатка Анна Скороход.

Раніше ми також інформували, що Скороход повідомила про обшуки НАБУ та САП в її квартирі — нардепа підозрюють в організації злочинної групи.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
