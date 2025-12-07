Видео
Главная Новости дня ВАКС избрал меру пресечения пособнику нардепа Скороход — детали

ВАКС избрал меру пресечения пособнику нардепа Скороход — детали

Дата публикации 7 декабря 2025 17:28
Суд избрал меру пресечения пособнику нардепа Анны Скороход
Задержание нардепа Скороход. Фото: САП/Facebook

Высший антикоррупционный суд назначил меру в виде содержания под стражей пособнику народного депутата Украины Анны Скороход. Участник преступной группы, которая действовала совместно с нардепом, имеет возможность внесения 4,5 млн грн залога.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в воскресенье, 7 декабря.

Пособник Скороход под стражей

Следственный судья ВАКС 07 декабря 2025 года удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП. Он применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога к пособнику Скороход.

"В рамках досудебного расследования установлено, что участники преступной группы предложили предпринимателю за $250 тысяч решить вопрос о применении санкций к компании-конкурентке", — сообщил САП.

ВАКС обрав запобіжний захід посібнику нардепки Скороход — деталі - фото 1
Сообщение САП в Facebook. Фото: скриншот

В случае внесения залога пособнику народного депутата Украины Анны Скороход будет надо прибывать к детективам, прокурорам, следственному судье, суду по каждому их требованию и вызову. Также он не сможет отлучаться за пределы Тернополя без разрешения детектива, прокурора или суда. Наконец, ему будет надо сдать свой паспорт для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

"Лица убеждали, что имеют возможность обеспечить принятие санкционных решений через должностных лиц органов государственной власти, в частности СНБО. "Гарантом" принятия такого решения была народный депутат", — напомнил САП.

После уплаты части средств, $125 тысяч, "клиент" получил заверения, что эти деньги получат должностные лица СНБО, но этого не произошло и, соответственно, не было принято нужное решение о санкциях.

Напомним, что НАБУ и САП совместно с СБУ сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которую возглавляла народный депутат Анна Скороход.

Ранее мы также информировали, что Скороход сообщила об обысках НАБУ и САП в ее квартире — нардепа подозревают в организации преступной группы.

Руслан Кулешов
