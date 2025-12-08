Відео
Скороход зробила заяву після допиту НАБУ — що сказала

Скороход зробила заяву після допиту НАБУ — що сказала

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 15:32
Справа Анни Скороход — депутатка зробила заяву після допиту НАБУ
Анна Скороход. Фото: facebook.com/A.Skorokhod

Народна депутатка Анна Скороход у понеділок, 8 грудня, з'явилася на допит до Національного антикорупційного бюро. Вона наголосила, що слідство має оприлюднити усі матеріали справи, фігуранткою якої вона є.

Про це повідомляє "Суспільне".

Скороход зробила заяву щодо обвинувачень у свій бік

У коментарі журналістам нардепка заявила, що всі звинувачення проти неї є "брехнею", а оприлюднені НАБУ матеріали — "нарізкою", яка не відображає реальних подій.

"Я ніколи ні в кого нічого не вимагала. Я ніколи ні в кого не брала жодних грошей, і ніколи нікому не давала жодних вказівок для того, що хтось для мене взяв неправомірну вигоду. Це все повна брехня. Частина відео мені зрозуміла. Там, де я сиджу на дивані — це я. І я не спростовую це. А все інше не відповідає дійсності. І все відео — нарізка", — заявила Скороход.

Як каже депутатка, вона вже звернулася до НАБУ із вимогою опублікувати повну версію відео. За її словами, таким чином її причетність до справи одразу буде виключена.

"Як тільки НАБУ опублікує реальне відео — справи не буде", — заявила підозрювана.

Що відомо про справу Скороход

НАБУ і СБУ 5 грудня провели обшук у народної депутатки та повідомили їй про підозру. За версією слідства, Скороход могла очолювати групу, яка запропонувала бізнесмену за 250 тис. доларів організувати застосування РНБО економічних санкцій проти компанії-конкурента.

Підприємець нібито передав 125 тис. доларів, отримавши від представників групи розписку, оформлену як позику, однак рішення РНБО так і не було ухвалене.

У відповідь на це НАБУ та САП оприлюднили фрагмент відео, де жінка з голосом, схожим на Скороход, каже: "Як тільки все відбувається, ми їх (йдеться про розписки — ред.) раз-раз порвали".

Скороход усі звинувачення відкидає та стверджує, що справа має політичний підтекст і спрямована на зрив її робочої поїздки до США 7 грудня.

Нагадаємо, напередодні ВАКС обрав запобіжний захід одному із посібників Скороход.

НАБУ корупція САП Анна Скороход розслідування
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
