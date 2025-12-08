Видео
Главная Новости дня Скороход сделала заявление после допроса НАБУ — что сказала

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 15:32
Дело Анны Скороход - депутат сделала заявление после допроса НАБУ
Анна Скороход. Фото: facebook.com/A.Skorokhod

Народный депутат Анна Скороход в понедельник, 8 декабря, явилась на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Она подчеркнула, что следствие должно обнародовать все материалы дела, фигуранткой которого она является.

Об этом сообщает "Суспільне".

Скороход сделала заявление относительно обвинений в свою сторону

В комментарии журналистам нардеп заявила, что все обвинения против нее являются "ложью", а обнародованные НАБУ материалы — "нарезкой", которая не отражает реальных событий.

"Я никогда ни у кого ничего не требовала. Я никогда ни у кого не брала никаких денег, и никогда никому не давала никаких указаний для того, что кто-то для меня взял неправомерную выгоду. Это все полная ложь. Часть видео мне понятна. Там, где я сижу на диване — это я. И я не опровергаю это. А все остальное не соответствует действительности. И все видео — нарезка", — заявила Скороход.

Как говорит депутат, она уже обратилась в НАБУ с требованием опубликовать полную версию видео. По ее словам, таким образом ее причастность к делу сразу будет исключена.

"Как только НАБУ опубликует реальное видео — дела не будет", — заявила подозреваемая.

Что известно о деле Скороход

НАБУ и СБУ 5 декабря провели обыск у народного депутата и сообщили ей о подозрении. По версии следствия, Скороход могла возглавлять группу, которая предложила бизнесмену за 250 тыс. долларов организовать применение СНБО экономических санкций против компании-конкурента.

Предприниматель якобы передал 125 тыс. долларов, получив от представителей группы расписку, оформленную как заем, однако решение СНБО так и не было принято.

В ответ на это НАБУ и САП обнародовали фрагмент видео, где женщина с голосом, похожим на Скороход, говорит: "Как только все происходит, мы их (речь идет о расписках — ред.) раз-раз порвали".

Скороход все обвинения отвергает и утверждает, что дело имеет политический подтекст и направлено на срыв ее рабочей поездки в США 7 декабря.

Напомним, накануне ВАКС избрал меру пресечения одному из пособников Скороход.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
