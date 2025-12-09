Видео
Главная Новости дня Скороход избирают меру пресечения — что говорит нардеп

Скороход избирают меру пресечения — что говорит нардеп

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 19:03
Анне Скороход выбирают меру пресечения — нардеп сделала заявление
Анна Скороход. Фото: кадр из видео

Народному депутату Анне Скороход во вторник, 9 декабря, суд избирает меру пресечения. Ее подозревают в подстрекательстве к взятке за санкции Совета национальной безопасности и обороны против конкурентов.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Мера пресечения Анне Скороход

Нардеп заявила, что не согласна со "сказкой", которая изложена в деле.

"Я прошу, чтобы все люди в Украине видели, как проходит судебное заседание. Категорически настаиваю на публичном рассмотрении, поскольку те материалы, которые были выложены в соцсетях, а также в сети Интернет, не соответствуют действительности", — говорит она.

По ее словам, представители НАБУ во время проведения обыска опубликовали фото, которые не касаются дела.

Прокурор просит о залоге в размере более 10 миллионов гривен.

Что предшествовало

Напомним, НАБУ и САП вместе с СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла Скороход. Правоохранители объявили подозрение нардепу и ее сообщнику.

Впоследствии НАБУ показало видео, на котором Скороход требует взятку в обмен на санкции СНБО против конкурентов.

А недавно ВАКС избрал меру пресечения сообщнику нардепа. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения 4,5 млн грн залога.

суд коррупция взятка Украина нардепы Анна Скороход
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
