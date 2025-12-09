Анне Скороход выбирают меру пресечения — нардеп сделала заявление

Скороход избирают меру пресечения — что говорит нардеп
Народному депутату Анне Скороход во вторник, 9 декабря, суд избирает меру пресечения. Ее подозревают в подстрекательстве к взятке за санкции Совета национальной безопасности и обороны против конкурентов.
Об этом сообщает "Суспільне".
Мера пресечения Анне Скороход
Нардеп заявила, что не согласна со "сказкой", которая изложена в деле.
"Я прошу, чтобы все люди в Украине видели, как проходит судебное заседание. Категорически настаиваю на публичном рассмотрении, поскольку те материалы, которые были выложены в соцсетях, а также в сети Интернет, не соответствуют действительности", — говорит она.
По ее словам, представители НАБУ во время проведения обыска опубликовали фото, которые не касаются дела.
Прокурор просит о залоге в размере более 10 миллионов гривен.
Что предшествовало
Напомним, НАБУ и САП вместе с СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла Скороход. Правоохранители объявили подозрение нардепу и ее сообщнику.
Впоследствии НАБУ показало видео, на котором Скороход требует взятку в обмен на санкции СНБО против конкурентов.
А недавно ВАКС избрал меру пресечения сообщнику нардепа. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения 4,5 млн грн залога.
Читайте Новини.LIVE!