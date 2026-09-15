Погода в Україні 15 вересня: де будуть дощі та грози

Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: УНІАН

Сьогодні погода в Україні помітно відрізнятиметься залежно від регіону. На сході та частині Лівобережжя буде прохолодно й дощитиме, місцями очікуються грози. Натомість на більшій частині країни збережеться суха погода з проясненнями, а температура сягатиме +23 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та прогноз синоптикині Наталки Діденко.

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Карта прогнозу погоди в Україні на 15 вересня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Де в Україні пройдуть дощі

За прогнозом Укргідрометцентру, 15 вересня мінлива хмарність очікується по всій країні. У східних областях, а вночі також у більшості південних, центральних областей та на Сумщині пройдуть помірні дощі. Місцями опади будуть значними, подекуди можливі грози. На решті території істотних опадів не прогнозують, лише вдень на заході місцями пройде невеликий дощ.

Водночас Наталка Діденко уточнює, що найбільша ймовірність дощів буде у східних областях, на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. На погоду там впливатиме східний циклон. Невеликі опади також можливі на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. На решті території буде переважно сухо, місцями з проясненнями. Вітер переважатиме північно-західний, його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот з facebook

Де буде найхолодніше

Уночі температура в Україні становила +8...+14 °C, а на південному сході повітря прогріється до +17 °C. Удень Укргідрометцентр прогнозує +17...+23 °C.

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За прогнозом Наталки Діденко, прохолодніше буде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. У цих регіонах упродовж дня очікується +14...+18 °C. На більшій частині території країни температура триматиметься в межах +18...+23 °C. У Києві вдень буде близько +20 °C. Істотних опадів синоптикиня не прогнозує, хоча з хмар місцями може випасти невеликий дощ.

Коли в Україну прийде похолодання

За попереднім прогнозом Наталки Діденко, цей тиждень в Україні загалом залишатиметься теплим і комфортним, а дощів буде небагато. Зміна погоди можлива вже з 21 вересня: очікується відчутніше похолодання та збільшення кількості опадів.

Раніше Новини.LIVE писали, що на вихідних частину України накрили зливи та грози. Нестійку погоду визначав циклон, який переміщувався з території Угорщини та Румунії.

Також Новини.LIVE попереджали про значні перепади температури в Україні. В окремих областях різниця сягала 15 градусів, а Наталка Діденко пояснювала зміни проходженням атмосферних фронтів.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що на початку вересня в Україні вже різко похолодало та посилився вітер. Тоді зниження температури супроводжувалося дощами, але синоптики прогнозували повернення теплішої погоди.