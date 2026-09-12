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Головна Новини дня Дощі та спека: прогноз погоди в Україні на завтра

Дощі та спека: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
12 вересня 2026 22:58
Прогноз погоди в Україні на завтра 13 вересня
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 13 вересня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі у деяких областях. Водночас температура повітря буде високою — подекуди до +30 °C.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 13 вересня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях будуть помірні опади, а в Черкаській, Кіровоградській та Одеській — значні. Крім того, подекуди можливі грози. Також невеликий дощ можливий у західних областях.

Прогноз погоди в Україні на 13 вересня
Погода в Україні 13 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +13...+18 °C, у західних, північних та Вінницькій областях +7...+12 °C. Вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях +16...+21 °C. На решті території прогнозується +22...+27 °C, а на південному сході — до +30 °C.

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На території західних областей буде хмарна погода з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ, а вночі та зранку туман. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +17...+22 °С.

Погода в Україні 13 вересня
Прогноз погоди в Україні на 13 вересня. Фото: Meteopost

У північній частині України очікуються короткочасні невеликі дощі, тоді як на Сумщині опади будуть помірними. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Вночі температура становитиме +8...+13 °С, а вдень — +15...20 °С.

У центральних областях місцями буде невеликий дощ. Крім того, можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків, а вдень північний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +18...+23 °С, у Дніпропетровській області +23...+28 °С.

На півдні України та в Криму очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. У регіонах пройдуть дощі, на Одещині — значні. Вітер північного та північно-західного напрямків зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вночі температура повітря буде +14...+19 °С, вдень — +18...+24 °С. Водночас у Криму та Приазов’ї стовпчики термометрів піднімуться до +26...+31 °С.

У східних областях істотних опадів не передбачається. Вночі вітер змінних напрямків, вдень північно-західного зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +21 °С, а у Харківській області та на Донбасі до +33 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Всесвітню метеорологічну організацію, осінь в Україні очікується з постійною зміною погодних умов. Синоптики прогнозують періоди сухого тепла та різкі похолодання із небезпечними явищами.

А наприкінці вересня очікується затяжний, але слабкий сплеск геомагнітних коливань. Метеозалежним радять заздалегідь скоригувати повсякденний раціон і звички.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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