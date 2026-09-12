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Дожди и жара: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
12 сентября 2026 22:58
Прогноз погоды в Украине на завтра 13 сентября
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 13 сентября, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди в некоторых областях. При этом температура воздуха будет высокой — местами до +30 °C.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 13 сентября от Укргидрометцентра

Синоптики сообщили, что в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях ожидаются умеренные осадки, а в Черкасской, Кировоградской и Одесской — значительные. Кроме того, местами возможны грозы. Также небольшой дождь возможен в западных областях.

Прогноз погоди в Україні на 13 вересня
Погода в Украине 13 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13...+18 °C, в западных, северных и Винницкой областях +7...+12 °C. Днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях +16...+21 °C. На остальной территории прогнозируется +22...+27 °C, а на юго-востоке — до +30 °C.

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На территории западных областей будет облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, а ночью и утром — туман. Ветер северо-западного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +17...+22 °С.

Погода в Україні 13 вересня
Прогноз погоды в Украине на 13 сентября. Фото: Meteopost

В северной части Украины ожидаются кратковременные небольшие дожди, тогда как в Сумской области осадки будут умеренными. Ветер северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью температура составит +8…+13 °С, а днем — +15…+20 °С.

В центральных областях местами будет небольшой дождь. Кроме того, возможен слабый туман. Ветер ночью переменного направления, а днем северный со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днём +18...+23 °С, в Днепропетровской области +23...+28 °С.

На юге Украины и в Крыму ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. В регионах пройдут дожди, в Одесской области — значительные. Ветер северного и северо-западного направлений со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +14...+19 °С, днем — +18...+24 °С. При этом в Крыму и Приазовье столбики термометров поднимутся до +26...+31 °С.

В восточных областях существенных осадков не предвидится. Ночью ветер переменных направлений, днем северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +21 °С, а в Харьковской области и на Донбассе до +33 °С.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию, осень в Украине ожидается с постоянной сменой погодных условий. Синоптики прогнозируют периоды сухой жары и резкие похолодания с опасными явлениями.

А в конце сентября ожидается затяжной, но слабый всплеск геомагнитных колебаний. Метеозависимым рекомендуют заранее скорректировать повседневный рацион и привычки.

погода Укргидрометцентр Украина дождь прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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