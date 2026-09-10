Від +30° до +15°: синоптик Діденко спрогнозувала погоду на 11 вересня

Підлітки під дощем. Фото: УНІАН

У п’ятницю, 11 вересня, в Україну прийде відчутне похолодання, яке найсильніше проявиться у західних областях. Там температура вдень становитиме лише +15…+19°, тоді як на півдні, сході та Дніпропетровщині ще збережеться тепла літня погода до +25…+30°.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди на 11 вересня

Синоптик Наталка Діденко поділилась зі своїми читачами в Facebook, що п’ятниця стане найпрохолоднішим днем тижня саме для західних областей України. Впродовж дня повітря там прогріється максимум до +15…+19°.

Свіжіше повітря також прийде на північ країни — Житомирщину, Київщину, Чернігівщину та Сумщину. Похолодання охопить також Харківську, Полтавську та Вінницьку області. У цих регіонах очікується +19…+23°.

Водночас на півдні та сході України, а також на Дніпропетровщині, ще утримуватиметься висока температура — від +25 до +30°. Похолодання, за словами синоптикині, принесе холодний атмосферний фронт.

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У п’ятницю опади очікуються переважно у західних областях України. Вже в суботу дощова зона пошириться на північні та частину центральних областей.

У Києві 11 вересня прогнозують комфортну погоду. Температура повітря становитиме близько +23°, істотних опадів не очікується. Водночас мешканцям столиці, які планують поїздки за місто на вихідних, варто врахувати зміну погоди.

Карта погоди на 11 вересня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Яка буде погода на вихідних

У суботу в Києві очікується сильний дощ, особливо вранці. Температура повітря при цьому знизиться до +14…+15°.

У неділю в Україні погода почне поступово стабілізуватися. Антициклон принесе суху повітряну масу, а температура у західних, північних та центральних областях підвищиться до +20…+24°. На півдні та сході, а також на Дніпропетровщині літо ще затримається. Там стовпчики термометрів показуватимуть +25…+30°.

Наталка Діденко зазначила, що найближчим часом погода буде мінливою. Очікуються значні коливання атмосферного тиску та температури — від +30° до +15°.Синоптикиня радить людям із серцево-судинними захворюваннями бути уважнішими до свого самопочуття під час таких погодних змін.

Новини.LIVE писали, що на початку вересня різкого переходу від літнього тепла до осінньої прохолоди не прогнозують. Протягом значної частини місяця погода може залишатися комфортною, хоча теплі періоди періодично змінюватимуться атмосферними фронтами, дощами, грозами та нетривалим зниженням температури.

Ми інформували, що 11 та 12 вересня геомагнітні збурення можуть досягти рівня помірної магнітної бурі. У цей період метеочутливі люди можуть відчути помітний вплив космічної погоди на самопочуття.