От +30° до +15°: синоптик Диденко дала прогноз погоды на 11 сентября

Подростки под дождем. Фото: УНИАН

В пятницу, 11 сентября, в Украину придет заметное похолодание, которое сильнее всего проявится в западных областях. Там дневная температура составит всего +15…+19°, тогда как на юге, востоке и в Днепропетровской области еще сохранится теплая летняя погода до +25…+30°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды на 11 сентября

Синоптик Наталья Диденко поделилась со своими читателями в Facebook, что пятница станет самым прохладным днём недели именно для западных областей Украины. В течение дня воздух там прогреется максимум до +15…+19°.

Более прохладный воздух также придет на север страны — в Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Похолодание охватит также Харьковскую, Полтавскую и Винницкую области. В этих регионах ожидается +19…+23°.

В то же время на юге и востоке Украины, а также в Днепропетровской области, по-прежнему будет сохраняться высокая температура — от +25 до +30°. Похолодание, по словам синоптика, принесет холодный атмосферный фронт.

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В пятницу осадки ожидаются преимущественно в западных областях Украины. Уже в субботу дождевая зона распространитсяна северные и часть центральных областей.

В Киеве 11 сентября прогнозируется комфортная погода. Температура воздуха составит около +23°, существенных осадков не ожидается. В то же время жителям столицы, планирующим поездки за город на выходных, стоит учесть изменение погоды.

Карта погоды на 11 сентября. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Какая будет погода на выходных

В субботу в Киеве ожидается сильный дождь, особенно утром. Температура воздуха при этом снизится до +14…+15°.

В воскресенье в Украине погода начнёт постепенно стабилизироваться. Антициклон принесёт сухую воздушную массу, а температура в западных, северных и центральных областях повысится до +20…+24°. На юге и востоке, а также в Днепропетровской области лето еще задержится. Там столбики термометров будут показывать +25…+30°.

Наталья Диденко отметила, что в ближайшее время погода будет переменчивой. Ожидаются значительные колебания атмосферного давления и температуры — от +30° до +15°. Синоптик советует людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями более внимательно следить за своим самочувствием во время таких погодных изменений.

Новини.LIVE писали, что в начале сентября резкого перехода от летней жары к осенней прохладе не прогнозируется. В течение значительной части месяца погода может оставаться комфортной, хотя теплые периоды будут периодически сменяться атмосферными фронтами, дождями, грозами и кратковременным понижением температуры.

Мы сообщали, что 11 и 12 сентября геомагнитные возмущения могут достичь уровня умеренной магнитной бури. В этот период метеочувствительные люди могут ощутить заметное влияние космической погоды на самочувствие.