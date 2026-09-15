Погода в Украине 15 сентября: где ожидаются дожди и грозы

Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: УНИАН

Сегодня погода в Украине будет заметно различаться в зависимости от региона. На востоке и в части Левобережья будет прохладно и дождливо, местами ожидаются грозы. Зато на большей части страны сохранится сухая погода с прояснениями, а температура достигнет +23 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и прогноз синоптика Натальи Диденко.

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Карта прогноза погоды в Украине на 15 сентября. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Где в Украине пройдут дожди

По прогнозу Укргидрометцентра, 15 сентября переменная облачность ожидается по всей стране. В восточных областях, а ночью также в большинстве южных, центральных областей и в Сумской области пройдут умеренные дожди. Местами осадки будут значительными, кое-где возможны грозы. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется, лишь днем на западе местами пройдет небольшой дождь.

В то же время Наталья Диденко уточняет, что наибольшая вероятность дождей будет в восточных областях, в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. На погоду там будет влиять восточный циклон. Небольшие осадки также возможны в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. На остальной территории будет преимущественно сухо, местами с прояснениями. Преобладать будет северо-западный ветер, его скорость составит 7–12 м/с.

Автор: Наталья Диденко. Фото: скриншот из Facebook

Где будет холоднее всего

Ночью температура в Украине составляла +8...+14 °C, а на юго-востоке воздух прогреется до +17 °C. Днем Укргидрометцентр прогнозирует +17...+23 °C.

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По прогнозу Натальи Диденко, прохладнее будет в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях и в Запорожье. В этих регионах в течение дня ожидается +14...+18 °C. На большей части территории страны температура будет держаться в пределах +18...+23 °C. В Киеве днем будет около +20 °C. Существенных осадков синоптик не прогнозирует, хотя из облаков местами может выпасть небольшой дождь.

Когда в Украину придет похолодание

По предварительному прогнозу Натальи Диденко, на этой неделе в Украине в целом будет тепло и комфортно, а дождей будет немного. Изменение погоды возможно уже с 21 сентября: ожидается более заметное похолодание и увеличение количества осадков.

Ранее Новини.LIVE писали, что на выходных часть Украины накрыли ливни и грозы. Неустойчивую погоду определял циклон, который перемещался с территории Венгрии и Румынии.

Также Новини.LIVE предупреждали о значительных перепадах температуры в Украине. В отдельных областях разница достигала 15 градусов, а Наталья Диденко объясняла эти изменения прохождением атмосферных фронтов.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в начале сентября в Украине уже резко похолодало и усилился ветер. Тогда понижение температуры сопровождалось дождями, но синоптики прогнозировали возвращение более теплой погоды.