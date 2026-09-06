Прогноз погоди в Україні на 6 вересня— очікуються дощі й грози

Жінки з парасольками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у неділю, 6 вересня, буде прохолодною, дощовою та вітряною. У більшості областей очікуються опади, а температура повітря помітно знизиться. Синоптики також попереджають про сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Прогноз Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 6 вересня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у більшості західних і північних областей пройдуть помірні дощі, вдень опади поширяться на південний захід країни.

Прогноз погоди на 6 вересня. Фото: Укргідрометцентр

На півдні місцями можливі грози. Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с. Вдень майже по всій Україні, крім північного сходу, прогнозують пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме +10...+15 °C, вдень — +14...+19 °C. На півдні та південному сході буде тепліше: вночі +15...+20 °C, а вдень повітря прогріється до +22...+27 °C.

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Синоптична карта. Фото: Укргідрометцентр

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Прогноз Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує на неділю суттєве похолодання та дощі. За її словами, 6 вересня температура знизиться по всій Україні. Вдень очікується близько +16...+22 °C, а у південних областях — до +24...+26 °C.

Дощова погода охопить практично всю територію країни. Водночас головною особливістю дня, за прогнозом Діденко, стане сильний вітер із поривами до 15–22 м/с.

У Києві 6 вересня також буде прохолодно та дощово. Температура повітря становитиме близько +17...+19 °C, а пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Водночас, за словами Діденко, похолодання буде тимчасовим — наступного тижня в Україну знову має повернутися тепло.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року в Україні очікується тепла погода — середня температура може бути на +1,5...+2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас синоптики не виключають дощів, гроз і короткочасних похолодань.

Як повідомляли Новини.LIVE, восени в Україні очікується нестабільна погода з різкими змінами температури. Синоптики прогнозують чергування теплих і сухих періодів із похолоданнями та небезпечними погодними явищами.