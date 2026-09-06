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Главная Новости дня В Украине похолодает и усилится ветер: погода на сегодня

В Украине похолодает и усилится ветер: погода на сегодня

Ua ru
6 сентября 2026 00:10
Прогноз погоды в Украине на 6 сентября — ожидаются дожди и грозы
Женщины с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в воскресенье, 6 сентября, будет прохладной, дождливой и ветреной. В большинстве областей ожидаются осадки, а температура воздуха заметно снизится. Синоптики также предупреждают о сильных порывах ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Наталка Диденко, передает Новини.LIVE.

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Прогноз Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 6 сентября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве западных и северных областей пройдут умеренные дожди, днем осадки распространятся на юго-запад страны.

В Украине похолодает и усилится ветер: погода на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 6 сентября. Фото: Укргидрометцентр

На юге местами возможны грозы. Ветер будет северо-западным, со скоростью 7–12 м/с. Днем почти по всей Украине, кроме северо-востока, прогнозируются порывы до 15–20 м/с.

Температура ночью составит +10...+15 °C, днем — +14...+19 °C. На юге и юго-востоке будет теплее: ночью +15...+20 °C, а днем воздух прогреется до +22...+27 °C.

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Синоптическая карта. Фото: Укргидрометцентр

Погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Прогноз Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко также прогнозирует на воскресенье значительное похолодание и дожди. По её словам, 6 сентября температура снизится по всей Украине. Днем ожидается около +16...+22 °C, а в южных областях — до +24...+26 °C.

Дождливая погода охватит практически всю территорию страны. В то же время главной особенностью дня, по прогнозу Диденко, станет сильный ветер с порывами до 15–22 м/с.

В Киеве 6 сентября также будет прохладно и дождливо. Температура воздуха составит около +17...+19 °C, а порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. В то же время, по словам Диденко, похолодание будет временным — на следующей неделе в Украину снова должно вернуться тепло.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года в Украине ожидается теплая погода — средняя температура может быть на +1,5...+2 °C выше климатической нормы. В то же время синоптики не исключают дождей, гроз и кратковременных похолоданий.

Как сообщали Новини.LIVE, осенью в Украине ожидается нестабильная погода с резкими перепадами температуры. Синоптики прогнозируют чередование тёплых и сухих периодов с похолоданиями и опасными погодными явлениями.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко погода в Украине дожди с грозами
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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