Прогноз погоди в Україні на вихідні 12-13 вересня від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні на вихідних, 12-13 вересня, очікується з дощами у деяких областях. Крім того, можливі грози. Водночас температура повітря вдень буде комфортно, а подекуди спекотною до +30 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 12-13 вересня

Синоптична ситуація по території України складатиметься по-різному. У найближчі декілька діб нестійку погоду для різних областей визначатиме циклон, що переміщуватиметься з території Угорщини та Румунії. Спочатку він буде рухатися у північно-східному напрямку, а далі у східному.

Погода в Україні на завтра 12 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Таким чином, 12 вересня у західних, північних, а вдень й у більшості центральних областях, очікуються помірні дощі з локальним посиленням до значних рівнів. Подекуди опади будуть у супроводі грози.

А 13 вересня у південних, центральних, а також і у Харківській областях випадатимуть короткочасні дощі з локальними грозами.

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У всіх інших областях опадів не передбачається.

"Ще раз прошу звернути увагу, що найближчої ночі, тобто вночі 12 вересня, у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, а вдень 12 вересня також у Київській, Чернігівській та Сумській областях будуть значні дощі. Такі погодні умови можуть призвести до пошкодження роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 12 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Разом із циклоном до території України надійдуть атмосферні фронти, які розділятимуть різні за властивостями повітряні маси. Вночі очікується +8...+16 °С, а там, де будуть дощі, прогнозують +13...+15 °С. Водночас на південному сході денні максимуми сягатимуть +25...+30 °С.

Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, погода в Україні на вихідних, 12-13 вересня, очікується з дощами у низці областей. Вночі прогнозують похолодання до +12 °С, а вдень потепління до +33 °С.

Крім того, до 12 вересня зберігається період підвищеною активності Сонця. Збурення досягнуть межі помірної бурі, внаслідок чого метеозалежні можуть відчути погіршення самопочуття.