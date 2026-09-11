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Главная Новости дня Ливни и грозы обрушатся на часть Украины: прогноз погоды на выходные

Ливни и грозы обрушатся на часть Украины: прогноз погоды на выходные

Ua ru
11 сентября 2026 18:42
Прогноз погоды в Украине на выходные 12-13 сентября от Укргидрометцентра
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине на выходных, 12–13 сентября, ожидается дождливой в некоторых областях. Кроме того, возможны грозы. При этом дневная температура воздуха будет комфортной, а местами жаркой до +30 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 12–13 сентября

Синоптическая обстановка на территории Украины будет складываться по-разному. В ближайшие несколько суток нестабильную погоду в разных областях будет определять циклон, перемещающийся с территории Венгрии и Румынии. Сначала он будет двигаться в северо-восточном направлении, а затем — в восточном.

Прогноз погоди в Україні на 12 вересня
Погода в Украине на завтра, 12 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Таким образом, 12 сентября в западных, северных, а днем и в большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди с локальным усилением до значительных уровней. Местами осадки будут сопровождаться грозой.

А 13 сентября в южных, центральных, а также в Харьковской областях будут выпадать кратковременные дожди с локальными грозами.

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Погода в Украине на завтра, 13 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Во всех остальных областях осадков не предвидится.

"Еще раз прошу обратить внимание, что в ближайшую ночь, то есть ночью 12 сентября, во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, а днем 12 сентября также в Киевской, Черниговской и Сумской областях пройдут значительные дожди. Такие погодные условия могут привести к сбоям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий", — отметили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоди в Україні на 12 вересня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 12 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Вместе с циклоном на территорию Украины придут атмосферные фронты, которые будут разделять воздушные массы, различающиеся по своим свойствам. Ночью ожидается +8...+16 °С, а там, где будут дожди, прогнозируют +13...+15 °С. В то же время на юго-востоке дневные максимумы достигнут +25...+30 °С.

Ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, погода в Украине на выходных, 12-13 сентября, ожидается с дождями в ряде областей. Ночью прогнозируется похолодание до +12 °С, а днём потепление до +33 °С.

Кроме того, до 12 сентября сохраняется период повышенной активности Солнца. Возмущения достигнут уровня умеренной бури, в результате чего метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

погода Укргидрометцентр Украина прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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