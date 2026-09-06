Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Ua ru
6 сентября 2026 19:35
Прогноз погоды в Украине на неделю с 7 по 13 сентября
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в течение недели с 7 по 13 сентября ожидается преимущественно теплой, а местами жаркой. В то же время местами будут кратковременные дожди, порывы ветра и туман. Однако значительных и затяжных осадков в ближайшее время ожидать не следует. Этому будет способствовать повышенное атмосферное давление, тогда как активная циклоническая деятельность сосредоточится за пределами Украины.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоды в Украине на неделю с 7 по 13 сентября

В понедельник, 7 сентября, кратковременные осадки возможны только ночью на крайнем востоке. Ветер западный и северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, на Левобережье порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, днем +19...+24 °С, на крайнем юге местами до +26 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 вересня
Погода в Украине 7 сентября. Фото: Meteoprog

Во вторник, 8 сентября, антициклон будет определять погоду в Украине, поэтому по всей территории будет без осадков и малооблачно. Ветер переменных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, в северных и восточных областях местами +5...+7 °С, днем +21...+26 °С.

Прогноз погоди в Україні на 8 вересня
Погода в Украине 8 сентября. Фото: Meteoprog

В среду, 9 сентября, в Украине сохранится стабильная антициклональная погода без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможно образование слабого тумана. Ночью ветер будет переменного направления, а днем — южный и юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах +9...+14 °С, а на юге местами достигнет +16 °С. Днем столбики термометров покажут +24...+29 °С, в западных регионах местами до +30...+33 °С.

Читайте также:
Прогноз погоди в Україні на 9 вересня
Погода в Украине 9 сентября. Фото: Meteoprog

В четверг, 10 сентября, на большей части территории Украины будет теплая и сухая погода. Днем в западных областях местами возможны кратковременные грозовые дожди, а также возможны шквалы и мелкий град. Ветер юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, в западных и местами северных областях утром и днем порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +28...+33 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 вересня
Погода в Украине 10 сентября. Фото: Meteopost

В пятницу, 11 сентября, в северных регионах Украины местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +12...+18 °С. Днем на севере и западе прогнозируют +21...+26 °С, тогда как в других областях воздух прогреется до +26...+31 °С.

Прогноз погоди в Україні на 11 вересня
Погода в Украине 11 сентября. Фото: Meteopost

В субботу, 12 сентября, под влиянием малоподвижного атмосферного фронта пройдут небольшие дожди в западных и центральных областях. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днём в восточных, южных и Днепропетровской областях +28...+33 °С, в остальных регионах +20...+25 °С.

В воскресенье, 13 сентября, на большей части территории Украины осадков не прогнозируется. В то же время ночью на севере Левобережья возможен кратковременный дождь. Ветер северного и северо-восточного направлений со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +12...+17 °С, а в южных областях местами повысится до +20 °С. Днем будет +22...+27 °С, в Одесской области и в Крыму местами до +30 °С.

Как писали Новини.LIVE, сентябрь ожидается без сильных магнитных бурь, но будут периоды слабых и умеренных геомагнитных колебаний. В частности, речь идет о 10–12 сентября.

А Всемирная метеорологическая организация сообщала, что этой осенью в Украине погода может часто меняться, создавая заметные температурные контрасты. Периоды продолжительной теплой и сухой погоды могут внезапно сменяться ощутимыми похолоданиями.

погода Украина дождь прогноз погоды погода в Украине температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации