Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в течение недели с 7 по 13 сентября ожидается преимущественно теплой, а местами жаркой. В то же время местами будут кратковременные дожди, порывы ветра и туман. Однако значительных и затяжных осадков в ближайшее время ожидать не следует. Этому будет способствовать повышенное атмосферное давление, тогда как активная циклоническая деятельность сосредоточится за пределами Украины.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на неделю с 7 по 13 сентября

В понедельник, 7 сентября, кратковременные осадки возможны только ночью на крайнем востоке. Ветер западный и северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, на Левобережье порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, днем +19...+24 °С, на крайнем юге местами до +26 °С.

Погода в Украине 7 сентября. Фото: Meteoprog

Во вторник, 8 сентября, антициклон будет определять погоду в Украине, поэтому по всей территории будет без осадков и малооблачно. Ветер переменных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, в северных и восточных областях местами +5...+7 °С, днем +21...+26 °С.

Погода в Украине 8 сентября. Фото: Meteoprog

В среду, 9 сентября, в Украине сохранится стабильная антициклональная погода без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможно образование слабого тумана. Ночью ветер будет переменного направления, а днем — южный и юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах +9...+14 °С, а на юге местами достигнет +16 °С. Днем столбики термометров покажут +24...+29 °С, в западных регионах местами до +30...+33 °С.

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Погода в Украине 9 сентября. Фото: Meteoprog

В четверг, 10 сентября, на большей части территории Украины будет теплая и сухая погода. Днем в западных областях местами возможны кратковременные грозовые дожди, а также возможны шквалы и мелкий град. Ветер юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, в западных и местами северных областях утром и днем порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +28...+33 °С.

Погода в Украине 10 сентября. Фото: Meteopost

В пятницу, 11 сентября, в северных регионах Украины местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +12...+18 °С. Днем на севере и западе прогнозируют +21...+26 °С, тогда как в других областях воздух прогреется до +26...+31 °С.

Погода в Украине 11 сентября. Фото: Meteopost

В субботу, 12 сентября, под влиянием малоподвижного атмосферного фронта пройдут небольшие дожди в западных и центральных областях. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днём в восточных, южных и Днепропетровской областях +28...+33 °С, в остальных регионах +20...+25 °С.

В воскресенье, 13 сентября, на большей части территории Украины осадков не прогнозируется. В то же время ночью на севере Левобережья возможен кратковременный дождь. Ветер северного и северо-восточного направлений со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +12...+17 °С, а в южных областях местами повысится до +20 °С. Днем будет +22...+27 °С, в Одесской области и в Крыму местами до +30 °С.

Как писали Новини.LIVE, сентябрь ожидается без сильных магнитных бурь, но будут периоды слабых и умеренных геомагнитных колебаний. В частности, речь идет о 10–12 сентября.

А Всемирная метеорологическая организация сообщала, что этой осенью в Украине погода может часто меняться, создавая заметные температурные контрасты. Периоды продолжительной теплой и сухой погоды могут внезапно сменяться ощутимыми похолоданиями.