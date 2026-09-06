Прогноз погоди в Україні на тиждень з 7 по 13 вересня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні упродовж тижня з 7 по 13 вересня очікується переважно теплою, а подекуди спекотною. Водночас місцями будуть короткочасні дощі, пориви вітру та туман. Однак значних і затяжних опадів найближчим часом очікувати не слід. Цьому сприятиме підвищений атмосферний тиск, тоді як активна циклонічна діяльність зосередиться за межами України.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в України на тиждень 7-13 вересня

У понеділок, 7 вересня, короткочасні опади можливі лише вночі на крайньому сході. Вітер західний та північно-західний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, на Лівобережжі пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі +9...+14 °С, вдень +19...+24 °С, на крайньому півдні місцями до +26 °С.

Погода в Україні 7 вересня. Фото: Meteoprog

У вівторок, 8 вересня, антициклон буде визначати погоду в Україні, тому по всій території без опадів та малохмарно. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі +8...+13 °С, у північних та східних областях місцями +5...+7 °С, вдень +21...+26 °С.

Погода в Україні 8 вересня. Фото: Meteoprog

У середу, 9 вересня, в Україні збережеться стабільна антициклональна погода без опадів. Вночі та зранку в окремих районах можливе утворення слабкого туману. Вночі вітер буде змінного напрямку, а вдень — південним і південно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі температура коливатиметься в межах +9...+14 °С, а на півдні місцями сягатиме +16 °С. Вдень стовпчики покажуть +24...+29 °С, у західних регіонах подекуди до +30...+33 °С.

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Погода в Україні 9 вересня. Фото: Meteoprog

У четвер, 10 вересня, на більшій частині території України буде тепла та суха погода. Вдень у західних областях подекуди можливі короткочасні грозові дощі, а також можливі шквали та дрібний град. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, у західних та місцями північних областях зранку та вдень пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +28...+33 °С.

Погода в Україні 10 вересня. Фото: Meteopost

У п’ятницю, 11 вересня, у північних регіонах України місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер змінного напрямку зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Вночі температура повітря становитиме +12...+18 °С. Вдень на півночі та заході прогнозують +21...+26 °С, тоді як в інших областях повітря прогріється до +26...+31 °С.

Погода в Україні 11 вересня. Фото: Meteopost

У суботу, 12 вересня, під впливом малорухомого атмосферного фронту пройдуть невеликі дощі у західних та центральних областях. Вночі та зранку місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень у східних, південних та Дніпропетровській областях +28...+33 °С, в інших регіонах +20...+25 °С.

У неділю, 13 вересня, на більшій частині території України опадів не прогнозують. Водночас вночі на півночі Лівобережжя можливий короткочасний дощ. Вітер північного та північно-східного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +12...+17 °С, а в південних областях місцями підвищиться до +20 °С. Вдень буде +22...+27 °С, на Одещині та в Криму подекуди до +30 °С.

Як писали Новини.LIVE, вересень очікується без сильних магнітних бур, але будуть періоди слабких та помірних геомагнітних коливань. Зокрема, йдеться про 10-12 вересня.

А Всесвітня метеорологічна організація повідомляла, що цієї осені в Україні погода може часто змінюватися, створюючи помітні температурні контрасти. Періоди тривалого тепла й сухої погоди можуть раптово змінюватися відчутними похолоданнями.