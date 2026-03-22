Символ служіння Україні: Компаніченко про Патріарха Філарета

Український композитор Тарас Компаніченко. Фото: кадр з відео

У неділю, 22 березня, у Києві відбулося прощання із Почесним Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Український композитор Тарас Компаніченко поділився спогадами про Патріарха Філарета, наголосивши на його ролі у відродженні української церкви. За його словами, Філарет був символом служіння Україні та духовним наставником.

Про це Тарас Компаніченко сказав у коментарі кореспонденту Новини.LIVE Дмитру Шеремету.

Композитор Компаніченко поділився спогадами про Патріарха Філарета

Тарас Компаніченко підкреслив, що Патріарх Філарет присвятив життя служінню Богові та Україні, залишаючись опорою для вірян навіть у найважчі періоди.

Він також поділився власними враженнями про духовну силу Філарета:

"Це великий подвижник, який служив багато років Богові та Україні. Це святий старець, святіший Патріарх Філарет. Для когось він безпосередньо патріарх, для когось почесний патріарх, але він патріарх України загалом, відродженої української церкви. Людина, яка бачила гоніння на церкву і водночас давала надію, що українська церква буде жити й розвиватися".

Компаніченко нагадав, що ще за радянських часів Філарет активно сприяв відкриттю храмів, відновленню богослужіння української традиції та реставрації святинь, зокрема Києво-Печерської лаври. Його діяльність стала прикладом стійкості, віри та невтомної праці задля духовного життя нації.

Нагадаємо, що Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет помер у п’ятницю, 20 березня, на 98-му році життя. Причиною стало загострення хронічних хвороб. Філарет відійшов у вічність на 77-му році чернецтва та 65-му році архієрейства.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із Митрополитом Епіфанієм та висловив співчуття через смерть Патріарха Філарета. За словами глави держави, це величезна втрата для українського народу. Він підкреслив значення Філарета для збереження самостійності церкви та державності.

Увечері 20 березня у Михайлівському соборі Києва відбулося прощання з Патріархом Філаретом. Церемонія тривала всю ніч і весь день 21 березня. У неділю, 22 березня, відбулося поховання.