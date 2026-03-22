Символ служения Украине: Компаниченко о Патриархе Филарете

Дата публикации 22 марта 2026 18:23
Украинский композитор Тарас Компаниченко. Фото: кадр из видео

В воскресенье, 22 марта, в Киеве состоялось прощание с Почетным Патриархом Киевским и всей Руси-Украины Филаретом. Украинский композитор Тарас Компаниченко поделился воспоминаниями о Патриархе Филарете, отметив его роль в возрождении украинской церкви. По его словам, Филарет был символом служения Украине и духовным наставником.

Об этом Тарас Компаниченко сказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету.

Тарас Компаниченко подчеркнул, что Патриарх Филарет посвятил жизнь служению Богу и Украине, оставаясь опорой для верующих даже в самые тяжелые периоды.

Он также поделился собственными впечатлениями о духовной силе Филарета:

"Это великий подвижник, который служил много лет Богу и Украине. Это святой старец, святейший Патриарх Филарет. Для кого-то он непосредственно патриарх, для кого-то почетный патриарх, но он патриарх Украины в целом, возрожденной украинской церкви. Человек, который видел гонения на церковь и одновременно давал надежду, что украинская церковь будет жить и развиваться".

Компаниченко напомнил, что еще в советское время Филарет активно способствовал открытию храмов, восстановлению богослужения украинской традиции и реставрации святынь, в частности Киево-Печерской лавры. Его деятельность стала примером стойкости, веры и неутомимого труда для духовной жизни нации.

Напомним, что Почетный Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет умер в пятницу, 20 марта, на 98-м году жизни. Причиной стало обострение хронических болезней. Филарет отошел в вечность на 77-м году монашества и 65-м году архиерейства.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с Митрополитом Епифанием и выразил соболезнования в связи со смертью Патриарха Филарета. По словам главы государства, это огромная потеря для украинского народа. Он подчеркнул значение Филарета для сохранения самостоятельности церкви и государственности.

Вечером 20 марта в Михайловском соборе Киева состоялось прощание с Патриархом Филаретом. Церемония продолжалась всю ночь и весь день 21 марта. В воскресенье, 22 марта, состоялись похороны.

церковь похороны священники захоронения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
