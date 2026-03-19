Сибіга засудив Іран за страту громадянина Швеції

Андрій Сибіга. Фото: Facebook/andrij.sybiha

В Ірані стратили громадянина Швеції. Український глава МЗС Андрій Сибіга відреагував на інцидент. Він зауважив, що такі дії неприпустимі та лише поглиблюють ізоляцію іранського режиму.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на заяву Сибіги, яку він опублікував у четвер, 19 березня.

Читайте також:

Реакція України на страту громадянина Швеції

"Ми рішуче засуджуємо страту громадянина Швеції в Ірані. Смертна кара є жорстокою та неприйнятною формою покарання, і такі дії лише поглиблюють ізоляцію іранського режиму", — зазначив глава МЗС.

Повідомлення Сибіги. Фото: скриншот

Сибіга також висловив співчуття родині та близьким загиблого чоловіка. Він наголосив, що Україна підтримує зусилля Швеції щодо захисту своїх громадян та дотримання прав людини.

Що відомо про страченого громадянина Швеції

Страченого чоловіка Іран ув'язнив влітку 2025 року. Його звинуватили у нібито шпигунстві. Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард

заявила, що судовий процес над страченим був "дуже недосконалим".

"Коли я дізналася, що страта неминуча, я негайно звернулася до свого колеги та міністра закордонних справ Ірану, щоб висловити найрішучіший протест. Але, на жаль, мій колега не зголосився на переговори", — зазначила Мальмер Стенергард.

Вона додала, що страчений чоловік став громадянином Швеції у 2020 році. Він мав подвійне громадянство, шведсько-іранське, що ускладнило консульську роботу уряду.

Чоловіка звинуватили у змові з іноземними державами. Адвокат мав обмежений доступ до ув'язненого. Після оголошення про страту Міністерство закордонних справ викликало посла Ірану та висловило рішуче засудження.

"Відповідальність за це лежить виключно на Ірані. Швеція продовжуватиме засуджувати серйозні порушення прав людини в Ірані", — зазначила Мальмер Стенергард.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили про погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході. За словами речника відомства Георгія Тихого, спостерігається розширення географії конфлікту.

Війна в Ірані напряму впливає на переговори щодо миру в Україні. Як заявив Президент Володимир Зеленський, ситуація на Близькому Сході викликає "погане передчуття" щодо перемовин.