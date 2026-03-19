Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига осудил Иран за казнь гражданина Швеции

Сибига осудил Иран за казнь гражданина Швеции

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 14:29
Андрей Сибига. Фото: Facebook/andrij.sybiha

В Иране казнили гражданина Швеции. Украинский глава МИД Андрей Сибига отреагировал на инцидент. Он отметил, что такие действия недопустимы и только углубляют изоляцию иранского режима.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на заявление Сибиги, которое он опубликовал в четверг, 19 марта.

Реакция Украины на казнь гражданина Швеции

"Мы решительно осуждаем казнь гражданина Швеции в Иране. Смертная казнь является жестокой и неприемлемой формой наказания, и такие действия лишь углубляют изоляцию иранского режима", — отметил глава МИД.

Андрій Сибіга висловив співчуття рідним страченого громадянина Швеції
Сообщение Сибиги. Фото: скриншот

Сибига также выразил соболезнования семье и близким погибшего мужчины. Он подчеркнул, что Украина поддерживает усилия Швеции по защите своих граждан и соблюдению прав человека.

Что известно о казненном гражданине Швеции

Казненного мужчину Иран заключил в тюрьму летом 2025 года. Его обвинили в якобы шпионаже. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард
заявила, что судебный процесс над казненным был "очень несовершенным".

"Когда я узнала, что казнь неизбежна, я немедленно обратилась к своему коллеге и министру иностранных дел Ирана, чтобы выразить решительный протест. Но, к сожалению, мой коллега не согласился на переговоры", — отметила Мальмер Стенергард.

Она добавила, что казненный мужчина стал гражданином Швеции в 2020 году. Он имел двойное гражданство, шведско-иранское, что усложнило консульскую работу правительства.

Мужчину обвинили в сговоре с иностранными государствами. Адвокат имел ограниченный доступ к заключенному. После объявления о казни Министерство иностранных дел вызвало посла Ирана и выразило решительное осуждение.

"Ответственность за это лежит исключительно на Иране. Швеция будет продолжать осуждать серьезные нарушения прав человека в Иране", — отметила Мальмер Стенергард.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. По словам представителя ведомства Георгия Тихого, наблюдается расширение географии конфликта.

Война в Иране напрямую влияет на переговоры по миру в Украине. Как заявил Президент Владимир Зеленский, ситуация на Ближнем Востоке вызывает "плохое предчувствие" относительно переговоров.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Иран Андрей Сибига казнь
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации