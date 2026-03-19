Сибига осудил Иран за казнь гражданина Швеции

Андрей Сибига. Фото: Facebook/andrij.sybiha

В Иране казнили гражданина Швеции. Украинский глава МИД Андрей Сибига отреагировал на инцидент. Он отметил, что такие действия недопустимы и только углубляют изоляцию иранского режима.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на заявление Сибиги, которое он опубликовал в четверг, 19 марта.

Реакция Украины на казнь гражданина Швеции

"Мы решительно осуждаем казнь гражданина Швеции в Иране. Смертная казнь является жестокой и неприемлемой формой наказания, и такие действия лишь углубляют изоляцию иранского режима", — отметил глава МИД.

Сообщение Сибиги. Фото: скриншот

Сибига также выразил соболезнования семье и близким погибшего мужчины. Он подчеркнул, что Украина поддерживает усилия Швеции по защите своих граждан и соблюдению прав человека.

Что известно о казненном гражданине Швеции

Казненного мужчину Иран заключил в тюрьму летом 2025 года. Его обвинили в якобы шпионаже. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард

заявила, что судебный процесс над казненным был "очень несовершенным".

"Когда я узнала, что казнь неизбежна, я немедленно обратилась к своему коллеге и министру иностранных дел Ирана, чтобы выразить решительный протест. Но, к сожалению, мой коллега не согласился на переговоры", — отметила Мальмер Стенергард.

Она добавила, что казненный мужчина стал гражданином Швеции в 2020 году. Он имел двойное гражданство, шведско-иранское, что усложнило консульскую работу правительства.

Мужчину обвинили в сговоре с иностранными государствами. Адвокат имел ограниченный доступ к заключенному. После объявления о казни Министерство иностранных дел вызвало посла Ирана и выразило решительное осуждение.

"Ответственность за это лежит исключительно на Иране. Швеция будет продолжать осуждать серьезные нарушения прав человека в Иране", — отметила Мальмер Стенергард.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. По словам представителя ведомства Георгия Тихого, наблюдается расширение географии конфликта.

Война в Иране напрямую влияет на переговоры по миру в Украине. Как заявил Президент Владимир Зеленский, ситуация на Ближнем Востоке вызывает "плохое предчувствие" относительно переговоров.