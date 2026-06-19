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Головна Новини дня Сибіга заявив, що Україна б’є по Росії виключно власною зброєю

Сибіга заявив, що Україна б’є по Росії виключно власною зброєю

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 16:15
Сибіга розповів про українські далекобійні удари по території Росії
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Україна завдає всіх далекобійних ударів по території Росії зброєю власного виробництва. За словами глави МЗС Андрія Сибіги, це спростовує один із ключових наративів російської пропаганди про нібито війну проти "колективного Заходу". Також він заявив, що продовження війни лише погіршує становище Кремля.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Сибіги.

Сибіга
Допис Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Глава МЗС розповів про українські далекобійні удари по території Росії

Сибіга наголосив, що всі далекобійні удари по території Росії здійснюються українською зброєю.

За його словами, це демонструє спроможності українського оборонно-промислового комплексу та руйнує російський пропагандистський наратив.

"Україна не просто завдає ударів по Росії. Вона робить це українською зброєю", — заявив міністр.

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За словами очільника МЗС, Кремль роками переконував росіян, що вони воюють проти всього "колективного Заходу", аби приховати власні прорахунки та пояснити затяжний характер війни.

"Путін не просто прорахувався, коли напав на Україну. Він зробив історичну помилку. І кожен місяць, коли він відмовляється це визнати й закінчити війну, лише погіршує ситуацію для нього та його режиму", — наголосив Сибіга.

Міністр додав, що Росія може припинити війну в будь-який момент, якщо її керівництво віддасть наказ окупаційним військам припинити вогонь і завершити агресію проти України.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 18 червня Україна масовано атакувала Московський регіон. Зокрема значних руйнувань зазнав стратегічний Московський нафтопереробний завод у Капотні, який розташований усього за 15 кілометрів від Кремля. 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю атаку. Він зазначив, що три кільця протиповітряної оборони Москви не стримали атаки. За його словами, це була відповідь на атаки окупантів.

Андрій Сибіга війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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