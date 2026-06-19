Сибига рассказал об украинских ударах с большого расстояния по территории России

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Украина наносит все удары на большие расстояния по территории России с помощью оружия собственного производства. По словам главы МИД Андрея Сибиги, это опровергает один из ключевых нарративов российской пропаганды о якобы войне против "коллективного Запада". Также он заявил, что продолжение войны лишь ухудшает положение Кремля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Сибиги.

Пост Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Глава МИД рассказал об украинских ударах на большие расстояния по территории России

Сибига подчеркнул, что все удары на большие расстояния по территории России наносятся украинским оружием.

По его словам, это демонстрирует возможности украинского оборонно-промышленного комплекса и разрушает российский пропагандистский нарратив.

"Украина не просто наносит удары по России. Она делает это украинским оружием", — заявил министр.

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По словам главы МИД, Кремль годами убеждал россиян, что они воюют против всего "коллективного Запада", чтобы скрыть собственные просчеты и объяснить затяжной характер войны.

"Путин не просто просчитался, когда напал на Украину. Он совершил историческую ошибку. И каждый месяц, когда он отказывается это признать и закончить войну, только ухудшает ситуацию для него и его режима", — подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что Россия может прекратить войну в любой момент, если её руководство отдаст приказ оккупационным войскам прекратить огонь и завершить агрессию против Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 18 июня Украина нанесла массированный удар по Московской области. В частности, значительные разрушения понес стратегический Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, расположенный всего в 15 километрах от Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту атаку. Он отметил, что три кольца противовоздушной обороны Москвы не сдержали атаку. По его словам, это был ответ на атаки оккупантов.