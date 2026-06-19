Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига заявил, что Украина наносит удары по РФ собственным оружием

Сибига заявил, что Украина наносит удары по РФ собственным оружием

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 16:15
Сибига рассказал об украинских ударах с большого расстояния по территории России
Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Украина наносит все удары на большие расстояния по территории России с помощью оружия собственного производства. По словам главы МИД Андрея Сибиги, это опровергает один из ключевых нарративов российской пропаганды о якобы войне против "коллективного Запада". Также он заявил, что продолжение войны лишь ухудшает положение Кремля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Сибиги.

Сибіга
Пост Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Глава МИД рассказал об украинских ударах на большие расстояния по территории России

Сибига подчеркнул, что все удары на большие расстояния по территории России наносятся украинским оружием.

По его словам, это демонстрирует возможности украинского оборонно-промышленного комплекса и разрушает российский пропагандистский нарратив.

"Украина не просто наносит удары по России. Она делает это украинским оружием", — заявил министр.

Читайте также:

По словам главы МИД, Кремль годами убеждал россиян, что они воюют против всего "коллективного Запада", чтобы скрыть собственные просчеты и объяснить затяжной характер войны.

"Путин не просто просчитался, когда напал на Украину. Он совершил историческую ошибку. И каждый месяц, когда он отказывается это признать и закончить войну, только ухудшает ситуацию для него и его режима", — подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что Россия может прекратить войну в любой момент, если её руководство отдаст приказ оккупационным войскам прекратить огонь и завершить агрессию против Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 18 июня Украина нанесла массированный удар по Московской области. В частности, значительные разрушения понес стратегический Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, расположенный всего в 15 километрах от Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту атаку. Он отметил, что три кольца противовоздушной обороны Москвы не сдержали атаку. По его словам, это был ответ на атаки оккупантов.

Андрей Сибига война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации