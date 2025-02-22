Сибіга назвав винних у війні в Україні після заяви Трампа

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: @andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на скандальну заяву президента США Дональда Трампа щодо винних у війні. Глава МЗС України сказав, хто саме почав війну і що треба зробити, аби припинити бойові дії.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

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Заява Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Андрій Сибіга зауважив, що головною причиною війни є політика Росії, спрямована на знищення української нації. За його словами, Володимир Путін не визнає право України на існування, а його геноцидна мета знаходить підтримку серед російського суспільства.

"Першопричинами цієї війни є заперечення Путіним права України на існування та його бажання знищити нашу націю — геноцидна мета, яку підтримують росіяни. Саме тому Росія розпочала цю війну, чинить звірства і намагається силою змінити кордони. Тож так, давайте усунемо першопричини", — написав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп зробив скандальну заяву, звинувативши Україну у війні. Згодом він опублікував ще одну заяву, де жорстко висловився й на адресу президента Володимира Зеленського.

Скандальні заяви Трампа викликали бурхливу реакцію у світі. Так The New York Post опублікував обкладинку з Путіним, назвавши його диктатором, а сенатор від Республіканської партії Том Тілліс звинуватив Путіна у війні та застеріг інших.