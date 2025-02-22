Сибига назвал виновных в войне в Украине после заявления Трампа

Сибига отреагировал на Трампа о виновных в войне в Украине
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на скандальное заявление Президента США Дональда Трампа относительно виновных в войне. Глава МИД Украины сказал, кто именно начал войну и что надо сделать, чтобы прекратить боевые действия.
Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X.
Реакция Сибиги на заявление Трампа
Андрей Сибига отметил, что главной причиной войны является политика России, направленная на уничтожение украинской нации. По его словам, Владимир Путин не признает право Украины на существование, а его геноцидная цель находит поддержку среди российского общества.
"Первопричинами этой войны является отрицание Путиным права Украины на существование и его желание уничтожить нашу нацию — геноцидная цель, которую поддерживают россияне. Именно поэтому Россия начала эту войну, совершает зверства и пытается силой изменить границы. Так давайте устраним первопричины", — написал Андрей Сибига.
Напомним, недавно Дональд Трамп сделал скандальное заявление, обвинив Украину в войне. Впоследствии он опубликовал еще одно заявление, где жестко высказался и в адрес президента Владимира Зеленского.
Скандальные заявления Трампа вызвали бурную реакцию в мире. Так The New York Post опубликовал обложку с Путиным, назвав его диктатором, а сенатор от Республиканской партии Том Тиллис обвинил Путина в войне и предостерег других.
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