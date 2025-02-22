Сибига назвал виновных в войне в Украине после заявления Трампа

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: @andrii_sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на скандальное заявление Президента США Дональда Трампа относительно виновных в войне. Глава МИД Украины сказал, кто именно начал войну и что надо сделать, чтобы прекратить боевые действия.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X.

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Заявление Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Андрей Сибига отметил, что главной причиной войны является политика России, направленная на уничтожение украинской нации. По его словам, Владимир Путин не признает право Украины на существование, а его геноцидная цель находит поддержку среди российского общества.

"Первопричинами этой войны является отрицание Путиным права Украины на существование и его желание уничтожить нашу нацию — геноцидная цель, которую поддерживают россияне. Именно поэтому Россия начала эту войну, совершает зверства и пытается силой изменить границы. Так давайте устраним первопричины", — написал Андрей Сибига.

Напомним, недавно Дональд Трамп сделал скандальное заявление, обвинив Украину в войне. Впоследствии он опубликовал еще одно заявление, где жестко высказался и в адрес президента Владимира Зеленского.

Скандальные заявления Трампа вызвали бурную реакцию в мире. Так The New York Post опубликовал обложку с Путиным, назвав его диктатором, а сенатор от Республиканской партии Том Тиллис обвинил Путина в войне и предостерег других.