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Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем США Рубіо

13 лютого 2025 20:00
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем США Марком Рубіо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марком Рубіо. Вони обговорили стратегічне партнерство між двома державами.

Про це Сибіга написав на своїй сторінці в X у четвер, 13 лютого.

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Сибіга переговорив із Рубіо

"Провів гарну телефонну розмову з державним секретарем США Марком Рубіо щодо розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами зі взаємною вигодою для наших народів", — повідомив Сибіга. 

Зокрема, Сибіга висловив вдячність держсекретареві за підтвердження, що США залишаються відданими у справі підтримки України.

"Досягнення всеосяжного, справедливого і стійкого миру є нашим спільним інтересом", — наголосив глава МЗС України.

Раніше ми повідомляли, що Сибіга обговорить із союзниками підвищення ціни агресії для Росії. Нагадуємо, що Сибіга прибув з робочим візитом до Парижа.

США переговори МЗС Андрій Сибіга Марко Рубіо
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