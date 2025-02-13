Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем США Марком Рубіо

Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем США Рубіо
Очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марком Рубіо. Вони обговорили стратегічне партнерство між двома державами.
Про це Сибіга написав на своїй сторінці в X у четвер, 13 лютого.
Сибіга переговорив із Рубіо
"Провів гарну телефонну розмову з державним секретарем США Марком Рубіо щодо розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами зі взаємною вигодою для наших народів", — повідомив Сибіга.
Зокрема, Сибіга висловив вдячність держсекретареві за підтвердження, що США залишаються відданими у справі підтримки України.
"Досягнення всеосяжного, справедливого і стійкого миру є нашим спільним інтересом", — наголосив глава МЗС України.
Раніше ми повідомляли, що Сибіга обговорить із союзниками підвищення ціни агресії для Росії. Нагадуємо, що Сибіга прибув з робочим візитом до Парижа.
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