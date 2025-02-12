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Сибіга обговорить із союзниками підвищення ціни агресії для Росії

12 лютого 2025 23:47
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Андрій Сибіга обговорить із союзниками підвищення ціни агресії для Росії
Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у багатосторонніх переговорах із керівниками дипломатій Франції, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії та Євросоюзу. Головними темами зустрічі буде довгострокова безпека Європи та України.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у середу, 12 лютого.

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Також учасники зустрічі обговорять підвищення ціни військової агресії для Росії з метою припинення її загарбницької війни проти України.

"Безпека України та європейська безпека — неподільні. Тому сьогодні ми маємо нагоду провести, як завжди, дружні та відкриті дискусії з найбільш актуальних питань порядку денного", — зазначив міністр.

Сибіга нагадав колегам, що 24 лютого Україна відзначатиме третю річницю повномасштабної російської агресії.

"Росія веде війну не лише проти України, а й проти наших спільних цінностей. Це війна проти світового порядку, заснованого на міжнародному праві та принципах Статуту ООН", — наголосив міністр.

Раніше ми повідомляли, що Сибіга прибув з робочим візитом до Парижа. Там він зустрінеться з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро та іншими колегами.

Також голова зовнішньополітичного відомства анонсував зустріч та діалог із державним секретарем США Марко Рубіо у Парижі.

Європейський союз Андрій Сибіга Україна війна в Україні Росія
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