Андрей Сибига обсудит с союзниками повышение цены агрессии для России

Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в многосторонних переговорах с руководителями дипломатии Франции, Испании, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Евросоюза. Главными темами встречи будет долгосрочная безопасность Европы и Украины.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в среду, 12 февраля.

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Также участники встречи обсудят повышение цены военной агрессии для России с целью прекращения ее захватнической войны против Украины.

"Безопасность Украины и европейская безопасность — неделимы. Поэтому сегодня мы имеем возможность провести, как всегда, дружеские и открытые дискуссии по наиболее актуальным вопросам повестки дня", — отметил министр.

Сибига напомнил коллегам, что 24 февраля Украина будет отмечать третью годовщину полномасштабной российской агрессии.

"Россия ведет войну не только против Украины, но и против наших общих ценностей. Это война против мирового порядка, основанного на международном праве и принципах Устава ООН", — подчеркнул министр.

Ранее мы сообщали, что Сибига прибыл с рабочим визитом в Париж. Там он встретится с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и другими коллегами.

Также глава внешнеполитического ведомства анонсировал встречу и диалог с государственным секретарем США Марко Рубио в Париже.