Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем США Марком Рубио

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД

Глава министерства иностранных дел Андрей Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Марком Рубио. Они обсудили стратегическое партнерство между двумя государствами.

Об этом Сибига написал на своей странице в X в четверг, 13 февраля.

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Сибига переговорил с Рубио

"Провел хороший телефонный разговор с государственным секретарем США Марком Рубио по развитию стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами с взаимной выгодой для наших народов", — сообщил Сибига.

В частности, Сибига выразил благодарность госсекретарю за подтверждение, что США остаются преданными в деле поддержки Украины.

"Достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира является нашим общим интересом", — подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее мы сообщали, что Сибига обсудит с союзниками повышение цены агрессии для России. Напоминаем, что Сибига прибыл с рабочим визитом в Париж.