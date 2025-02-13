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Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио

13 февраля 2025 20:00
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем США Марком Рубио
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Глава министерства иностранных дел Андрей Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Марком Рубио. Они обсудили стратегическое партнерство между двумя государствами.

Об этом Сибига написал на своей странице в X в четверг, 13 февраля.

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Сибига переговорил с Рубио

"Провел хороший телефонный разговор с государственным секретарем США Марком Рубио по развитию стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами с взаимной выгодой для наших народов", — сообщил Сибига.

В частности, Сибига выразил благодарность госсекретарю за подтверждение, что США остаются преданными в деле поддержки Украины.

"Достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира является нашим общим интересом", — подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее мы сообщали, что Сибига обсудит с союзниками повышение цены агрессии для России. Напоминаем, что Сибига прибыл с рабочим визитом в Париж.

США переговоры МИД Андрей Сибига Марко Рубио
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