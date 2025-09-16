Україна просить союзників перекрити джерела фінансування Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що протягом останніх шести місяців Володимир Путін не виконував жодну зі своїх обіцянок щодо припинення війни і просування мирного процесу. Навпаки Росія посилила обстріли України та терор проти цивільних.

Про це Андрій Сибіга висловився у соцмережі X.

Сибіга пояснив, як Путін дурить Трампа

За словами Сибіги, Кремль пообіцяв президентові США припинити вбивства, відновити дипломатію, представити в Стамбулі конкретні кроки для досягнення миру та провести зустріч лідерів для просування переговорів. Проте, наголосив міністр, жодного реального виконання цих зобов’язань не відбулося.

Натомість як продовжив Сибіга, Росія відмовилася від припинення вогню і посилила терор проти цивільного населення в Україні. Він вказав на те, що замість дієвих кроків Москва продовжує висувати ультиматуми, імітувати дипломатичну активність тане хоче організувати зустріч на рівні президентів.

Міністр також зазначив, що Росія здійснила серію жорстоких атак по цивільних об’єктах, ракетний удар по будівлям українського уряду, а також пригадав вторгнення безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії.

"Не можна дозволити Путіну продовжувати діяти з почуттям повної безкарності. Ми вкотре закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, Групу семи та інших невідкладно чинити максимальний тиск на Москву", — повідомив Сибіга.

За його словами, необхідні скоординовані заходи для припинення фінансування російської військової машини й позбавлення її ресурсів, і такі кроки мають відбутися негайно.

Міністр зазначив, що російська економіка вже перебуває у непростому стані, і додатковий, серйозний тиск змусить Путіна прийняти рішення про мир.

"Серйозний додатковий тиск змусить Путіна усвідомити, що продовження війни загрожує його режиму і йому особисто. Давайте закінчимо цю війну, припинивши фінансування російської військової машини", — підсумував глава МЗС України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зауважив що Володимир Путін провокує НАТО та хоче зірвати домовленості із партнерами щодо постачання ППО Україні.

Окрім того, Володимир Зеленський висловив свої сподівання, що американський президент Дональд Трамп сприятиме миру та тиснутиме на Путіна санкціями.

Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Трамп планує окремо зустрітися зі Путіним та незабаром буде діалог з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.