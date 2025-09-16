Відео
Головна Новини дня Путін провокує НАТО і хоче зірвати допомогу Україні — Зеленський

Путін провокує НАТО і хоче зірвати допомогу Україні — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 10:11
Зеленський заявив що Путін перевіряє НАТО та хоче зупинити допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що дії Кремля мають на меті перевірити здатність і рішучість НАТО реагувати на провокації. Окрім того, він хоче перетягнути увагу партнерів України від передачі військової допомоги.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для Sky News.

Реклама
Читайте також:

Путін перевіряє НАТО на міцність

Зеленський прокоментував російську атаку дронами на Польщу, коли британські винищувачі були підняті для захисту неба. Зокрема, глава держави зазначив журналісту: "Путін випробовує НАТО".

За його словами, агресор прагне з’ясувати, наскільки готовий Альянс діяти як у дипломатичній, так і в політичній площині, а також відстежує, як на такі дії відреагують громадяни європейських країн.

Крім того, Зеленський підкреслив, що цими провокаціями Москва намагається донести до союзників ще одне послання, що Україні нібито не слід надавати додаткові системи протиповітряної оборони, адже вони можуть знадобитися самим країнам НАТО.

Нагадаємо, аналітики Інституту дослідження війни звернули увагу на проведення військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2025". Там вважають, що війська відпрацювали потенційні методи провокації проти країн НАТО.

Також раніше в ISW зауважили, що Росія своїми частими атаками дронами на країни ЄС випробовує повітряний захист країн та готовність НАТО захищатися. 

Тим часом заступник Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує НАТО війною, якщо будь-яка з країн допомагатиме Україні збивати дрони.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
