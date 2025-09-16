Видео
Путин провоцирует НАТО и хочет сорвать помощь Украине — Зеленский

Путин провоцирует НАТО и хочет сорвать помощь Украине — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 10:11
Зеленский заявил что Путин проверяет НАТО и хочет остановить помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что действия Кремля имеют целью проверить способность и решимость НАТО реагировать на провокации. Кроме того, он хочет перетянуть внимание партнеров Украины от передачи военной помощи.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для Sky News.

Путин проверяет НАТО на прочность

Зеленский прокомментировал российскую атаку дронами на Польшу, когда британские истребители были подняты для защиты неба. В частности, глава государства отметил журналисту: "Путин испытывает НАТО".

По его словам, агрессор стремится выяснить, насколько готов Альянс действовать как в дипломатической, так и в политической плоскости, а также отслеживает, как на такие действия отреагируют граждане европейских стран.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что этими провокациями Москва пытается донести до союзников еще одно послание, что Украине якобы не следует предоставлять дополнительные системы противовоздушной обороны, ведь они могут понадобиться самим странам НАТО.

Напомним, аналитики Института исследования войны обратили внимание на проведение военных учений России и Беларуси "Запад-2025". Там считают, что войска отработали потенциальные методы провокации против стран НАТО.

Также ранее в ISW отметили, что Россия своими частыми атаками дронами на страны ЕС испытывает воздушную защиту стран и готовность НАТО защищаться.

Между тем заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает НАТО войной, если любая из стран будет помогать Украине сбивать дроны.

Владимир Зеленский владимир путин НАТО Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
