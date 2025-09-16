Россия и Беларусь на Запад-2025 отрабатывают тактику против НАТО — ISW

Учения "Запад-2025". Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Российские и белорусские войска 15 сентября продолжили масштабные совместные учения "Запад-2025", которые используются для отработки тактики современной войны и испытания методов, заимствованных из войны против Украины. Военный опыт в дальнейшем могут применять и для будущих провокаций против НАТО.

Об этом говорится в аналитике Института исследования войны (ISW).

Реклама

Читайте также:

Россия и Беларусь устроили совместные военные учения

По данным министерств обороны обеих стран, тренировки проходили на полигонах в Минской области, Калининградской области, Баренцевом море и на Дальнем Востоке. Подразделения Ленинградского военного округа отрабатывали развертывание баллистических комплексов "Искандер-М", способных нести ядерные боеголовки.

Северный флот тренировался в ударах по условной атомной подводной лодке в Баренцевом море, а подводная лодка "Архангельск", оснащенная ядерным оружием, отрабатывала запуск ракет по морским целям. Дополнительно стратегические бомбардировщики Ту-22М3 в течение четырех часов патрулировали "нейтральные воды" Баренцева моря.

За учениями наблюдали 23 страны

В Минске министерство обороны Беларуси сообщило, что за ходом учений наблюдали представители 23 стран, среди которых были США, Венгрия и Турция.

В то же время российская сторона отметила успешное использование вездеходов и другой легкой техники для быстрого маневрирования и уменьшения уязвимости перед атаками FPV-дронов. Аналитики отмечают, что эти подходы непосредственно взяты из опыта войны в Украине, а проведение учений позволяет закреплять и распространять эти тактики в условиях, удаленных от фронта.

Учения "Запад-2025" помогут России и Беларуси в будущем лучше воевать

В то же время эксперты ISW подчеркивают, что "Запад-2025" не только направлен на повышение совместимости вооруженных сил России и Беларуси, но и может использоваться как полигон для моделирования будущих провокаций против стран НАТО.

В частности, отработка ядерных сценариев происходила вблизи Норвегии, а также в Калининградской области, граничащей с Литвой и Польшей. Именно оттуда Россия уже осуществляла глушение и подмену сигналов GPS, что влияет на гражданскую авиацию по всей Европе.

По мнению ISW, "Запад-2025" создает условия для совершенствования тактики эскалации, как инструмент давления на НАТО.

Напомним, выяснилось, что Индия также неожиданно приняла участие в военных учениях "Запад-2025" и направила туда 65 военнослужащих, среди которых были и бойцы элитного полка Кумаон.

Также за военными учениями в Беларуси наблюдали и США.