Военные США посетили белорусский полигон, где проходят учения с РФ

Представители Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки совершили визит в Беларусь. Они посетили полигон, где проходят учения с Россией.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в понедельник, 15 сентября.

Американские военные посмотрели на учения "Запад-2025".

"Представители Вооруженных сил США посетили полигон в Беларуси, чтобы понаблюдать за совместными военными учениями РФ и Беларуси "Запад-2025", — рассказал Коваленко.

Напомним, 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью из-за проведения военных учений "Запад-2025".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна следит за учениями России и Беларуси.