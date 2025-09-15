Военные США посетили белорусский полигон, где проходят учения с РФ

Учения России и Беларуси — военные США посетили полигон
Представители Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки совершили визит в Беларусь. Они посетили полигон, где проходят учения с Россией.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в понедельник, 15 сентября.
Военные учения России и Беларуси
Американские военные посмотрели на учения "Запад-2025".
"Представители Вооруженных сил США посетили полигон в Беларуси, чтобы понаблюдать за совместными военными учениями РФ и Беларуси "Запад-2025", — рассказал Коваленко.
Напомним, 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью из-за проведения военных учений "Запад-2025".
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна следит за учениями России и Беларуси.
