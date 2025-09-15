Видео
Главная Новости дня Учения России и Беларуси — военные США посетили полигон

Учения России и Беларуси — военные США посетили полигон

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 19:44
Военные США посетили белорусский полигон, где проходят учения с РФ
Американский военный. Фото: REUTERS/Enea Lebrun

Представители Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки совершили визит в Беларусь. Они посетили полигон, где проходят учения с Россией.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в понедельник, 15 сентября.

Военные учения России и Беларуси

Американские военные посмотрели на учения "Запад-2025".

"Представители Вооруженных сил США посетили полигон в Беларуси, чтобы понаблюдать за совместными военными учениями РФ и Беларуси "Запад-2025", — рассказал Коваленко.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью из-за проведения военных учений "Запад-2025".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна следит за учениями России и Беларуси.

Беларусь США военные учения Россия полигон
Аркадий Пастула
