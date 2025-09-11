Україна стежить за навчаннями Запад 2025 — подробиці від Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна стежить за навчаннями Росії та Білорусі "Запад 2025". Він розповів про сенс таких дій.

Про це глава держави розповів на пресконференції з лідером Фінляндії Александром Стуббом у четвер, 11 вересня.

Реклама

Читайте також:

Спільні навчання Росії та Білорусі

"Розпочались військові навчання Росії і Білорусі на території Білорусі. Ми слідкуємо за цим в Україні, наші військові фіксують переміщення російської техніки, розбудову воєнної інфраструктури", — розповів український лідер.

За його словами, сенс таких дій Росії точно не оборонний та спрямований не лише проти України. Зеленський зауважив, що кожен в Європі відчуває, що РФ має можливості продовжувати та розширювати свою агресію. Він додав, що необхідні кроки.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна пропонує Європі займатися спільним виробництвом дронів-перехоплювачів.

Крім того, глава держави запропонував Польщі допомогу після порушення повітряного простору російськими дронами.