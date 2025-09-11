Украина следит за учениями Запад 2025 — подробности от Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина следит за учениями России и Беларуси "Запад 2025". Он рассказал о смысле таких действий.

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом в четверг, 11 сентября.

Совместные учения России и Беларуси

"Начались военные учения России и Беларуси на территории Беларуси. Мы следим за этим в Украине, наши военные фиксируют перемещение российской техники, развитие военной инфраструктуры", — рассказал украинский лидер.

По его словам, смысл таких действий России точно не оборонительный и направлен не только против Украины. Зеленский отметил, что каждый в Европе чувствует, что РФ имеет возможности продолжать и расширять свою агрессию. Он добавил, что необходимы шаги.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина предлагает Европе заниматься совместным производством дронов-перехватчиков.

Кроме того, глава государства предложил Польше помощь после нарушения воздушного пространства российскими дронами.