Главная Новости дня Зеленский заявил, что Украина следит за учениями РФ и Беларуси

Зеленский заявил, что Украина следит за учениями РФ и Беларуси

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 15:08
Украина следит за учениями Запад 2025 — подробности от Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина следит за учениями России и Беларуси "Запад 2025". Он рассказал о смысле таких действий.

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом в четверг, 11 сентября.

Читайте также:

Совместные учения России и Беларуси

"Начались военные учения России и Беларуси на территории Беларуси. Мы следим за этим в Украине, наши военные фиксируют перемещение российской техники, развитие военной инфраструктуры", — рассказал украинский лидер.

По его словам, смысл таких действий России точно не оборонительный и направлен не только против Украины. Зеленский отметил, что каждый в Европе чувствует, что РФ имеет возможности продолжать и расширять свою агрессию. Он добавил, что необходимы шаги.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина предлагает Европе заниматься совместным производством дронов-перехватчиков.

Кроме того, глава государства предложил Польше помощь после нарушения воздушного пространства российскими дронами.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
