Украина следит за учениями Запад 2025 — подробности от Зеленского

Зеленский заявил, что Украина следит за учениями РФ и Беларуси
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина следит за учениями России и Беларуси "Запад 2025". Он рассказал о смысле таких действий.
Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом в четверг, 11 сентября.
Совместные учения России и Беларуси
"Начались военные учения России и Беларуси на территории Беларуси. Мы следим за этим в Украине, наши военные фиксируют перемещение российской техники, развитие военной инфраструктуры", — рассказал украинский лидер.
По его словам, смысл таких действий России точно не оборонительный и направлен не только против Украины. Зеленский отметил, что каждый в Европе чувствует, что РФ имеет возможности продолжать и расширять свою агрессию. Он добавил, что необходимы шаги.
Напомним, Зеленский сообщил, что Украина предлагает Европе заниматься совместным производством дронов-перехватчиков.
Кроме того, глава государства предложил Польше помощь после нарушения воздушного пространства российскими дронами.
