Головна Новини дня Польща вже закрила кордон із Білоруссю

Польща вже закрила кордон із Білоруссю

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 07:50
Польща повністю закрила свій кордон із Білоруссю
Кордон Польщі з Білоруссю. Фото: wiadomosci.onet.pl

У ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила свій кордон із Білоруссю. Причиною цього є військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", що відбуватимуться з 12 по 16 вересня.

Про це інформує Onet у п'ятницю, 12 вересня.

Читайте також:
Польща кордон
Польща закрила кордон з Білоруссю. Фото: belta.by

Польща повністю закрила кордон із Білоруссю

"Опівночі ми закрили рух на кордоні з Білоруссю. Це пов'язано з військовими навчаннями "Захід-2025", — повідомив Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський.

За його словами, ці навчання спрямовані безпосередньо "проти Польщі та Європейського Союзу". Водночас він повідомив, коли планується знову відкриття кордону.

"Рух відновиться, але тільки тоді, коли ми будемо впевнені в гарантованій безпеці поляків. З економічної точки зору ми будемо прагнути якнайшвидшого відкриття кордону", — зазначив очільник МВС Польщі.

Пояснюється, що припинення руху поширюється в обох напрямках — як на виїзд із Польщі до Білорусі, так і на в'їзд до Польщі. Обмеження стосуються й автомобільного транспорту, і вантажних поїздів.

Зокрема, водії легкових автомобілів не зможуть перетинати кордон на автомобільному пункті пропуску "Тереспіль-Брест", а водії вантажівок — на автомобільному переході "Кукурики-Козловичі".

Також закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень: Кузня-Білостоцька-Гродно, Сім'янувку-Свіслоч і Тереспіль-Брест.

Своєю чергою видання BELTA повідомило, що поляки натягнули на кордоні колючий дріт та встановили загороджувальні щити.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі — було зафіксовано влучання.

Військовий експерт Сергій Братчук назвав мету атаки російських дронів на Польщу в ніч проти 10 вересня.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
