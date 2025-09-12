Граница Польши с Беларусью. Фото: wiadomosci.onet.pl

В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью. Причиной этого являются военные учения России и Беларуси "Запад-2025", которые будут проходить с 12 по 16 сентября.

Об этом информирует Onet в пятницу, 12 сентября.

Польша закрыла границу с Беларусью. Фото: belta.by

Польша полностью закрыла границу с Беларусью

"В полночь мы закрыли движение на границе с Беларусью. Это связано с военными учениями "Запад-2025", — сообщил Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

По его словам, эти учения направлены непосредственно "против Польши и Европейского Союза". В то же время он сообщил, когда планируется вновь открытие границы.

"Движение возобновится, но только тогда, когда мы будем уверены в гарантированной безопасности поляков. С экономической точки зрения мы будем стремиться к скорейшему открытию границы", — отметил глава МВД Польши.

Объясняется, что прекращение движения распространяется в обоих направлениях — как на выезд из Польши в Беларусь, так и на въезд в Польшу. Ограничения касаются и автомобильного транспорта, и грузовых поездов.

В частности, водители легковых автомобилей не смогут пересекать границу на автомобильном пункте пропуска "Тересполь-Брест", а водители грузовиков — на автомобильном переходе "Кукурики-Козловичи".

Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница-Белостоцкая-Гродно, Семьянувку-Свислочь и Тересполь-Брест.

В свою очередь издание BELTA сообщило, что поляки натянули на границе колючую проволоку и установили заградительные щиты.

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши — было зафиксировано попадание.

