Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Польша уже закрыла границу с Беларусью

Польша уже закрыла границу с Беларусью

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 07:50
Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью
Граница Польши с Беларусью. Фото: wiadomosci.onet.pl

В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью. Причиной этого являются военные учения России и Беларуси "Запад-2025", которые будут проходить с 12 по 16 сентября.

Об этом информирует Onet в пятницу, 12 сентября.

Реклама
Читайте также:
Польща кордон
Польша закрыла границу с Беларусью. Фото: belta.by

Польша полностью закрыла границу с Беларусью

"В полночь мы закрыли движение на границе с Беларусью. Это связано с военными учениями "Запад-2025", — сообщил Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

По его словам, эти учения направлены непосредственно "против Польши и Европейского Союза". В то же время он сообщил, когда планируется вновь открытие границы.

"Движение возобновится, но только тогда, когда мы будем уверены в гарантированной безопасности поляков. С экономической точки зрения мы будем стремиться к скорейшему открытию границы", — отметил глава МВД Польши.

Объясняется, что прекращение движения распространяется в обоих направлениях — как на выезд из Польши в Беларусь, так и на въезд в Польшу. Ограничения касаются и автомобильного транспорта, и грузовых поездов.

В частности, водители легковых автомобилей не смогут пересекать границу на автомобильном пункте пропуска "Тересполь-Брест", а водители грузовиков — на автомобильном переходе "Кукурики-Козловичи".

Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница-Белостоцкая-Гродно, Семьянувку-Свислочь и Тересполь-Брест.

В свою очередь издание BELTA сообщило, что поляки натянули на границе колючую проволоку и установили заградительные щиты.

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши — было зафиксировано попадание.

Военный эксперт Сергей Братчук назвал цель атаки российских дронов на Польшу в ночь на 10 сентября.

Беларусь Польша граница военные учения Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации