Головна Новини дня Навчання Росії і Білорусі — військові США відвідали полігон

Навчання Росії і Білорусі — військові США відвідали полігон

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 19:44
Військові США відвідали білоруський полігон, де проходять навчання з РФ
Американський військовий. Фото: REUTERS/Enea Lebrun

Представники Збройних Сил Сполучених Штатів Америки здійснили візит до Білорусі. Вони відвідали полігон, де проходять навчання з Росією.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у понеділок, 15 вересня.

Читайте також:

Військові навчання Росії та Білорусі

Американські військові подивились на навчання "Запад-2025".

"Представники Збройних сил США відвідали полігон у Білорусі, щоб поспостерігати за спільними військовими навчаннями РФ та Білорусі "Запад-2025", — розповів Коваленко.

null
Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю через проведення військових навчань "Запад-2025".

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що країна стежить за навчаннями Росії та Білорусі.

Білорусь США військові навчання Росія полігон
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
