Військові США відвідали білоруський полігон, де проходять навчання з РФ

Представники Збройних Сил Сполучених Штатів Америки здійснили візит до Білорусі. Вони відвідали полігон, де проходять навчання з Росією.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у понеділок, 15 вересня.

Військові навчання Росії та Білорусі

Американські військові подивились на навчання "Запад-2025".

"Представники Збройних сил США відвідали полігон у Білорусі, щоб поспостерігати за спільними військовими навчаннями РФ та Білорусі "Запад-2025", — розповів Коваленко.

Нагадаємо, 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю через проведення військових навчань "Запад-2025".

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що країна стежить за навчаннями Росії та Білорусі.