Військові США відвідали білоруський полігон, де проходять навчання з РФ

Навчання Росії і Білорусі — військові США відвідали полігон
Представники Збройних Сил Сполучених Штатів Америки здійснили візит до Білорусі. Вони відвідали полігон, де проходять навчання з Росією.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у понеділок, 15 вересня.
Військові навчання Росії та Білорусі
Американські військові подивились на навчання "Запад-2025".
"Представники Збройних сил США відвідали полігон у Білорусі, щоб поспостерігати за спільними військовими навчаннями РФ та Білорусі "Запад-2025", — розповів Коваленко.
Нагадаємо, 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю через проведення військових навчань "Запад-2025".
Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що країна стежить за навчаннями Росії та Білорусі.
Читайте Новини.LIVE!