Росія і Білорусь на Захід-2025 відпрацьовують тактику проти НАТО — ISW

Навчання "Захід-2025". Фото: Міністерство оборони Республіки Білорусь

Російські та білоруські війська 15 вересня продовжили масштабні спільні навчання "Захід-2025", які використовуються для відпрацювання тактики сучасної війни та випробуванню методів, запозичених з війни проти України. Військовий досвід в подальшому можуть застосовувати й для майбутніх провокацій проти НАТО.

Про це йдеться у аналітиці Інституту дослідження війни (ISW).

Реклама

Читайте також:

Росія та Білорусь влаштували спільні військові навчання

За даними міністерств оборони обох країн, тренування проходили на полігонах у Мінській області, Калінінградській області, Баренцевому морі та на Далекому Сході. Підрозділи Ленінградського військового округу відпрацьовували розгортання балістичних комплексів "Іскандер-М", здатних нести ядерні боєголовки.

Північний флот тренувався в ударах по умовному атомному підводному човну в Баренцевому морі, а підводний човен "Архангельськ", оснащений ядерною зброєю, відпрацьовував запуск ракет по морських цілях. Додатково стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 протягом чотирьох годин патрулювали "нейтральні води" Баренцевого моря.

За навчанням спостерігали 23 країни

У Мінську міністерство оборони Білорусі повідомило, що за перебігом навчань спостерігали представники 23 країн, серед яких були США, Угорщина та Туреччина.

Водночас російська сторона наголосила на успішному використанні всюдиходів та іншої легкої техніки для швидкого маневрування і зменшення вразливості перед атаками FPV-дронів. Аналітики відзначають, що ці підходи безпосередньо взяті з досвіду війни в Україні, а проведення навчань дозволяє закріплювати та поширювати ці тактики в умовах, віддалених від фронту.

Навчання "Захід-2025" допоможе Росії та Білорусі в майбутньому краще воювати

Водночас експерти ISW підкреслюють, що "Захід-2025" не лише спрямований на підвищення сумісності збройних сил Росії та Білорусі, а й може використовуватися як полігон для моделювання майбутніх провокацій проти країн НАТО.

Зокрема, відпрацювання ядерних сценаріїв відбувалося поблизу Норвегії, а також у Калінінградській області, що межує з Литвою та Польщею. Саме звідти Росія вже здійснювала глушіння й підміну сигналів GPS, що впливає на цивільну авіацію по всій Європі.

На думку ISW, "Захід-2025" створює умови для вдосконалення тактики ескалації, як інструмент тиску на НАТО.

Нагадаємо, з'ясувалося, що Індія також несподівано взала участь у військових навчаннях "Захід-2025" і направила туди 65 військовослужбовців, серед яких були й бійці елітного полку Кумаон.

Також за військовими навчаннями в Білорусі спостерігали й США.