На Заході розкритикували участь Індії у військових навчаннях з РФ та Білоруссю

Навчання армій РФ та Білорусі у 2025 році. Фото: росЗМІ

Показова участь Індії у навчаннях Білорусі та РФ, що тривають на полігоні Муліно біля Нижнього Новгорода, є своєрідною "червоною лінією" для Заходу. Експерти у Європі та США негативно оцінили такий крок Індії.

Про це пише британська The Times.

Як критикують Індію за участь у навчаннях на Заході

Видання повідомляє, що Індія направила 65 військовослужбовців, в тому числі бійців престижного полку Кумаон, для участі у спільних навчаннях Росії та Білорусі "Запад-2025". Сценарій навчань передбачає запуск балістичних ракет та симуляцію авіаударів.

Німецький експерт Ульріх Спек назвав це рішення "перетинанням червоної лінії", фінська аналітикиня Сарі Архо Гаврен оцінила участь Індії як "непотрібну" та "жахливу з точки зору іміджу".

Американський геостратег Девід Меркель вважає, що крок Індії демонструє пріоритетність її відносин з Москвою попри погіршення зв'язків із Вашингтоном.

Аналітики підкреслюють особливу тривогу, викликану активною участю Індії у "Запад-2025" після нещодавніх порушень російськими дронами повітряного простору Польщі та Румунії.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо союзників Китаю. За його словами, ними стали Росія та Індія.

Також лідер США заявив, що поки не буде знижувати 50% мита на продукцію з Індії.