Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Це "червона лінія" для ЄС та США — Індія на навчаннях з РФ та РБ

Це "червона лінія" для ЄС та США — Індія на навчаннях з РФ та РБ

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 23:56
На Заході розкритикували участь Індії у військових навчаннях з РФ та Білоруссю
Навчання армій РФ та Білорусі у 2025 році. Фото: росЗМІ

Показова участь Індії у навчаннях Білорусі та РФ, що тривають на полігоні Муліно біля Нижнього Новгорода, є своєрідною "червоною лінією" для Заходу. Експерти у Європі та США негативно оцінили такий крок Індії.

Про це пише британська The Times.

Реклама
Читайте також:

Як критикують Індію за участь у навчаннях на Заході

Видання повідомляє, що Індія направила 65 військовослужбовців, в тому числі бійців престижного полку Кумаон, для участі у спільних навчаннях Росії та Білорусі "Запад-2025". Сценарій навчань передбачає запуск балістичних ракет та симуляцію авіаударів.

Німецький експерт Ульріх Спек назвав це рішення "перетинанням червоної лінії", фінська аналітикиня Сарі Архо Гаврен оцінила участь Індії як "непотрібну" та "жахливу з точки зору іміджу".

Американський геостратег Девід Меркель вважає, що крок Індії демонструє пріоритетність її відносин з Москвою попри погіршення зв'язків із Вашингтоном.

Аналітики підкреслюють особливу тривогу, викликану активною участю Індії у "Запад-2025" після нещодавніх порушень російськими дронами повітряного простору Польщі та Румунії.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо союзників Китаю. За його словами, ними стали Росія та Індія.

Також лідер США заявив, що поки не буде знижувати 50% мита на продукцію з Індії. 

росія Білорусь США військові навчання Індія Європа
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації