Головна Новини дня Стало відомо, чи знизять США мита для Індії за купівлю нафти у РФ

Стало відомо, чи знизять США мита для Індії за купівлю нафти у РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 00:05
Трамп заявив, що не буде знижувати мита для Індії й пояснив це рішення
Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

На щоденному брифінгу для журналістів у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що поки не буде знижувати 50% мита на продукцію з Індії. Він сказав, що Індія багато років тримала високі мита на продукцію Штатів.

Про це повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

Читайте також:

Як Трамп пояснив високі мита проти Індії

Американський президент зазначив, що хоча США та Індія "добре ладнають", проте умови торгівлі мають бути рівними.

"Ситуація змінилась лише з моїм приходом, завдяки нашій тарифній політиці... Індія стягувала з нас величезні тарифи… Вони були майже найвищими у світі, і тому ми мало торгували з Індією, а вони з нами багато — бо ми не стягували", — зазначив Трамп.

За словами очільника США, американська продукція майже не постачалась на ринки Індії, адже ця країна стягувала 100% тарифи. 

"По-дурному, ми з них нічого не брали. Тож вони масово надсилали нам все, що виробляли, заливали нашу країну. Ми ж нічого не відправляли, бо вони стягували 100% тарифи", — сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що уважно стежить за подіями навколо можливої зустрічі між Зеленським та Путіним. Відмова російського лідера від перемовин може мати для нього певні наслідки, зазначив Трамп.

Також президент США зробив інтригуючу заяву про війну в Україні. Трамп пообіцяв найближчими днями розсекретити "цікаві речі".

тарифи США Індія Дональд Трамп мита
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
