Трамп заявил, что не будет снижать пошлины для Индии и объяснил это решение

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

На ежедневном брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что пока не будет снижать 50% пошлины на продукцию из Индии. Он сказал, что Индия много лет держала высокие пошлины на продукцию Штатов.

Об этом сообщает Telegram-канал Donald Trump українською.

Реклама

Читайте также:

Как Трамп объяснил высокие пошлины против Индии

Американский президент отметил, что хотя США и Индия "хорошо ладят", однако условия торговли должны быть равными.

"Ситуация изменилась только с моим приходом, благодаря нашей тарифной политике... Индия взимала с нас огромные тарифы... Они были почти самыми высокими в мире, и поэтому мы мало торговали с Индией, а они с нами много — потому что мы не взимали", — отметил Трамп.

По словам главы США, американская продукция почти не поставлялась на рынки Индии, ведь эта страна взимала 100% тарифы.

"По-дурацки, мы с них ничего не брали. Поэтому они массово присылали нам все, что производили, заливали нашу страну. Мы же ничего не отправляли, потому что они взимали 100% тарифы", — сказал Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что внимательно следит за событиями вокруг возможной встречи между Зеленским и Путиным. Отказ российского лидера от переговоров может иметь для него определенные последствия, отметил Трамп.

Также президент США сделал интригующее заявление о войне в Украине. Трамп пообещал в ближайшие дни рассекретить "интересные вещи".