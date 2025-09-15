На Западе раскритиковали участие Индии в военных учениях с РФ и Беларусью

Учения армий РФ и Беларуси в 2025 году. Фото: росСМИ

Показательное участие Индии в учениях Беларуси и РФ, которые проходят на полигоне Мулино возле Нижнего Новгорода, является своеобразной "красной линией" для Запада. Эксперты в Европе и США негативно оценили такой шаг Индии.

Об этом пишет британская The Times.

Как критикуют Индию за участие в учениях на Западе

Издание сообщает, что Индия направила 65 военнослужащих, в том числе бойцов престижного полка Кумаон, для участия в совместных учениях России и Беларуси "Запад-2025". Сценарий учений предусматривает запуск баллистических ракет и симуляцию авиаударов.

Немецкий эксперт Ульрих Спек назвал это решение "пересечением красной линии", финский аналитик Сари Архо Гаврен оценила участие Индии как "ненужное" и "ужасное с точки зрения имиджа".

Американский геостратег Дэвид Меркель считает, что шаг Индии демонстрирует приоритетность ее отношений с Москвой, несмотря на ухудшение связей с Вашингтоном.

Аналитики подчеркивают особую тревогу, вызванную активным участием Индии в "Запад-2025" после недавних нарушений российскими дронами воздушного пространства Польши и Румынии.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно союзников Китая. По его словам, ими стали Россия и Индия.

Также лидер США заявил, что пока не будет снижать 50% пошлины на продукцию из Индии.