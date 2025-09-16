Украина просит союзников перекрыть источники финансирования России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в течение последних шести месяцев Владимир Путин не выполнял ни одно из своих обещаний о прекращении войны и продвижении мирного процесса. Наоборот Россия усилила обстрелы Украины и террор против гражданских.

Об этом Андрей Сибига высказался в соцсети X.

По словам Сибиги, Кремль пообещал президенту США прекратить убийства, возобновить дипломатию, представить в Стамбуле конкретные шаги для достижения мира и провести встречу лидеров для продвижения переговоров. Однако, подчеркнул министр, никакого реального выполнения этих обязательств не произошло.

Зато как продолжил Сибига, Россия отказалась от прекращения огня и усилила террор против гражданского населения в Украине. Он указал на то, что вместо действенных шагов Москва продолжает выдвигать ультиматумы, имитировать дипломатическую активность и не хочет организовать встречу на уровне президентов.

Министр также отметил, что Россия осуществила серию жестоких атак по гражданским объектам, ракетный удар по зданиям украинского правительства, а также вспомнил вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии.

"Нельзя позволить Путину продолжать действовать с чувством полной безнаказанности. Мы в очередной раз призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, Группу семи и других безотлагательно оказать максимальное давление на Москву", — сообщил Сибига.

По его словам, необходимы скоординированные меры для прекращения финансирования российской военной машины и лишения ее ресурсов, и такие шаги должны произойти немедленно.

Министр отметил, что российская экономика уже находится в непростом состоянии, и дополнительное, серьезное давление заставит Путина принять решение о мире.

"Серьезное дополнительное давление заставит Путина осознать, что продолжение войны угрожает его режиму и ему лично. Давайте закончим эту войну, прекратив финансирование российской военной машины", — подытожил глава МИД Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Владимир Путин провоцирует НАТО и хочет сорвать договоренности с партнерами по поставкам ПВО Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил свои надежды, что американский президент Дональд Трамп будет способствовать миру и давить на Путина санкциями.

Недавно в СМИ появилась информация, что Трамп планирует отдельно встретиться с Путиным и вскоре будет диалог с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.