Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига объяснил, как РФ усилила в Украине террор и не хочет мира

Сибига объяснил, как РФ усилила в Украине террор и не хочет мира

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 13:45
Украина просит союзников перекрыть источники финансирования России
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в течение последних шести месяцев Владимир Путин не выполнял ни одно из своих обещаний о прекращении войны и продвижении мирного процесса. Наоборот Россия усилила обстрелы Украины и террор против гражданских.

Об этом Андрей Сибига высказался в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Сибига объяснил, как Путин обманывает Трампа

По словам Сибиги, Кремль пообещал президенту США прекратить убийства, возобновить дипломатию, представить в Стамбуле конкретные шаги для достижения мира и провести встречу лидеров для продвижения переговоров. Однако, подчеркнул министр, никакого реального выполнения этих обязательств не произошло.

Зато как продолжил Сибига, Россия отказалась от прекращения огня и усилила террор против гражданского населения в Украине. Он указал на то, что вместо действенных шагов Москва продолжает выдвигать ультиматумы, имитировать дипломатическую активность и не хочет организовать встречу на уровне президентов.

Министр также отметил, что Россия осуществила серию жестоких атак по гражданским объектам, ракетный удар по зданиям украинского правительства, а также вспомнил вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии.

"Нельзя позволить Путину продолжать действовать с чувством полной безнаказанности. Мы в очередной раз призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, Группу семи и других безотлагательно оказать максимальное давление на Москву", — сообщил Сибига.

По его словам, необходимы скоординированные меры для прекращения финансирования российской военной машины и лишения ее ресурсов, и такие шаги должны произойти немедленно.

Министр отметил, что российская экономика уже находится в непростом состоянии, и дополнительное, серьезное давление заставит Путина принять решение о мире.

"Серьезное дополнительное давление заставит Путина осознать, что продолжение войны угрожает его режиму и ему лично. Давайте закончим эту войну, прекратив финансирование российской военной машины", — подытожил глава МИД Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Владимир Путин провоцирует НАТО и хочет сорвать договоренности с партнерами по поставкам ПВО Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил свои надежды, что американский президент Дональд Трамп будет способствовать миру и давить на Путина санкциями.

Недавно в СМИ появилась информация, что Трамп планирует отдельно встретиться с Путиным и вскоре будет диалог с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Евгения Кравчук Европейский союз США владимир путин Андрей Сибига война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации